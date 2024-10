35ª Oktoberfest chega ao fim após uma edição de superação

Maior festa comunitária do Brasil encerrou com show de Ana Castela e se consagrou com uma das maiores edições da história.

Com emoção e ao som de Ana Castela, chegou ao fim a 35ª Oktoberfest de Igrejinha. A maior festa comunitária do Brasil encerrou em um domingo de sol com o Parque Almiro Grings lotado. A edição foi marcada pela superação após a reconstrução do parque devido às enchentes de maio e pela grande presença do público, que se sensibilizou com o evento e veio em peso celebrar a cultura germânica e os shows durante os dez dias de festa.

Egon Wallauer, presidente desta edição, fez uma avaliação positiva e emocionada, já trazendo a superação como a palavra de destaque desta edição. “É um mix de sentimentos, mas todos culminam em superação. Tínhamos uma super tarefa de gincana, não só de fazer a festa, mas de toda a reconstrução do parque após as enchentes. E junto com uma equipe muito dedicada, que vai além da diretoria, fomos além de rodar a festa: entregamos um evento lindo”, destacou o presidente.

O sol brilhou em praticamente todos os dias de festa, assim como brilharam os sorrisos dos mais de três mil voluntários que fizeram o evento acontecer. “Estamos todos orgulhosos com o que fizemos e sabemos que o público se solidarizou ainda mais: vieram prestigiar o evento e o trabalho dos nossos mais de três mil voluntários. Os shows e os artistas também entenderam a representatividade dessa edição e entregaram o seu melhor, tudo isso culminou para o que estamos colhendo de resultado. Me sinto honrado e privilegiado de ter tido a equipe de trabalho que eu tive esse ano”, celebrou. Ao falar sobre a expectativa de público e venda de chopp, Wallauer também aponta superação. “Será uma das maiores edições com certeza em termos de venda de chopp e de público”.

Uma festa feita para toda a família, a 35ª edição também foi marcada por visitantes de diversos lugares da região. Tatiana e Helena Firckel, mãe e filha, vieram de Porto Alegre e curtiram o domingo na Oktober e o show da Ana Castela. “Chegamos no parque bem cedo para conseguir um lugar especial. Já conheço a festa e visitei em outras edições para curtir todo o contexto da festa e hoje vim trazer a minha filha para curtir o primeiro show da Ana Castela da vida dela, já que ela é fã. Estou feliz de realizar o sonho da minha filha e trazer ela para uma festa que valoriza a cultura germânica e que tem todo esse apelo comunitário. Saber que estamos contribuindo para um evento em que a cidade inteira se une para trabalhar em prol da comunidade é muito bacana”, conta a psicóloga junto da filha de 10 anos.

Próxima edição: a 36ª edição da Oktoberfest de Igrejinha já está confirmada e acontecerá de 17 a 26 de outubro de 2025.

Falcon Jost e Aline Hess estarão à frente da 36ª Oktoberfest de Igrejinha

A edição de 2024 mal terminou e já começaram os preparativos para a 36ª Oktoberfest. No comando da festa de 2025 estarão os casais Falcon e Alana Jost e Aline Hess e Tiago Rech, indicados por Falcon e Alana e confirmados no sábado como casal vice-presidente pela Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest). Os casais assumem oficialmente a gestão após a tradicional Festa da Colheita, evento que apresenta os resultados da festa.

Moradora de Igrejinha a vida toda e voluntária da Oktoberfest desde os 18 anos, Aline é de uma família que sempre contribuiu e participou da festa em todas as edições, sendo a segunda mulher indicada para assumir esse cargo na história do evento. “Cada vez mais, eu vejo a responsabilidade e o envolvimento que as mulheres têm junto à festa e, consequentemente, o reconhecimento delas. Por isso, me surpreendi por ser meu nome, mas não por ser uma mulher a indicada”, revela, acrescentando que essa é mais uma oportunidade de mostrar a flexibilidade da Amifest. “Todos somos capazes de assumir essa responsabilidade, independentemente de ser homem ou mulher e do setor da festa em que atuamos”, complementa.

Ana Castela encantou público e encerrou programação musical com parque lotado

Fenômeno do sertanejo, a cantora Ana Castela subiu ao palco vestida com traje típico alemão para encerrar a 35ª Oktoberfest na noite do domingo e fez todo o público cantar com ela seus maiores sucessos. Dona do hit “Boiadera”, música que foi seu primeiro lançamento em 2021, Ana Castela embalou o pavilhão 2 com canções como “Nosso Quadro”, “Fronteira” e “Dona de Mim”.

Após o sucesso do seu primeiro single, a cantora passou a ser chamada de Boiadeira e foi ganhando reconhecimento nacional. Hoje é responsável por disseminar o agronejo no Brasil. Carinhosa com o público e principalmente com as crianças presentes no evento para prestigiá-la, Ana Castela fechou com chave de ouro as comemorações da maior festa comunitária do Brasil.

Além do show nacional, o domingo foi marcado com bandinhas típicas e de baile que animaram o dia do público. Os tradicionais Jogos Germânicos e o Chopp em Metro também fizeram parte da programação do último dia. Ao todo, ao longo dos dias, foram 73atrações, totalizando 124 apresentações nos seis palcos simultâneos da Oktober de Igrejinha.

Sobre a 35ª Oktoberfest de Igrejinha – A festa aconteceu de 11 a 20 de outubro de 2024, no Parque de Eventos Almiro Grings. O evento foi promovido pela Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest).