6ª rodada do Campeonato Municipal de Futsal agita Canela com confrontos decisivos e grandes expectativas

A 6ª rodada da Primeira Divisão do Campeonato Municipal de Futsal de Canela, organizada pelo Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL), promete fortes emoções e grandes disputas no Ginásio Carlinhos da Vila. Os jogos acontecem na próxima segunda-feira (21/10) e na quinta-feira (24/10), com equipes buscando melhorar suas colocações na tabela ou manter a boa fase na competição.

Segunda-feira (21/10):

Às 19h30, o Corinthians enfrenta o Hortênsias Futsal. O Corinthians vem de uma vitória convincente por 5 a 0 contra o Certinho Evento e busca embalar no campeonato. Já o Hortênsias, após perder por 6 a 3 para o Bola 8/Espelho Gaúcho, tenta se reerguer e somar pontos importantes para se manter entre os primeiros colocados.

Já às 20h30, Certinho Evento e Monterrey, que ainda não pontuaram no campeonato, se enfrentam em um jogo crucial para ambas as equipes. Com cinco derrotas em cinco jogos, o confronto representa a chance de recuperação e de evitar terminar a fase de grupos sem vitórias.

Para fechar os jogos de segunda-feira, às 21h30, o líder invicto Bola 8/Espelho Gaúcho, que acumula cinco vitórias em cinco jogos, enfrenta a Galera da Estevão (GDE), segunda colocada com 12 pontos. O Bola 8 vem de uma vitória sólida sobre o Hortênsias Futsal, enquanto o GDE goleou o Casablanca por 8 a 2. Esse confronto direto será um dos grandes destaques da rodada.

Quinta-feira (24/10):

Às 20h30, Guará Futsal, que na última rodada goleou o Monterrey por 10 a 2, entra em quadra contra o JA Futsal, que empatou em 1 a 1 com o Âncora. Ambas as equipes estão na parte intermediária da tabela e uma vitória pode colocá-las em uma posição mais confortável para avançar na competição.

Já para fechar a rodada, às 21h30, Âncora enfrenta o Casablanca. O Âncora, que empatou na rodada anterior, busca retomar o caminho das vitórias para se manter entre os primeiros colocados, enquanto o Casablanca, ainda sem vitórias, tenta quebrar a sequência negativa.

Resultados da 5ª rodada (14 e 16 de outubro):

Certinho Evento 0x5 Corinthians

Gols do Corinthians: Márcio (2), Dionatan, Natanael e Otávio

Bola 8/Espelho Gaúcho 6×3 Hortênsias Futsal

Gols do Bola 8: Mateus (3), Danrlei, Renan e Tailor

Gols do Hortênsias: Bruno (2) e João Vitor

Monterrey 2×10 Guará Futsal

Gols do Monterrey: Anderson Leonardo e Pablo Gabriel

Gols do Guará: Pará (3), Doda (3), Leonardo (2) e Luís Felipe (2)

Casablanca 2×8 Galera da Estevão (GDE)

Gols do Casablanca: Leonardo e Lucas Almeida

Gols do GDE: Augusto (2), Felipe (2), Jordano, Luís, Mas e Valmeri

JA Futsal 1×1 Âncora

Gol do JA Futsal: Eduardo

Gol do Âncora: Ítalo

Classificação Atualizada:

1° Bola 8/Espelho Gaúcho – 15 pontos | 5 jogos | 5 vitórias

2° Galera da Estevão (GDE) – 12 pontos | 5 jogos | 4 vitórias

3° Âncora – 10 pontos | 4 jogos | 3 vitórias

4° JA Futsal – 10 pontos | 5 jogos | 3 vitórias

5° Guará Futsal – 9 pontos | 4 jogos | 3 vitórias

6° Hortênsias Futsal – 9 pontos | 5 jogos | 3 vitórias

7° Corinthians – 3 pontos | 4 jogos | 1 vitória

8° Casablanca – 0 pontos | 4 jogos | 0 vitórias

9° Certinho Evento – 0 pontos | 5 jogos | 0 vitórias

10° Monterrey – 0 pontos | 5 jogos | 0 vitórias

Acompanhe a 6ª rodada e apoie sua equipe no Ginásio Carlinhos da Vila. As partidas são abertas ao público, com entrada gratuita.