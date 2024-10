Aeroporto Salgado Filho reabre após cinco meses já com foco na alta temporada

Cerimônia de abertura do terminal aconteceu na manhã desta sexta-feira (18.10). O aeroporto começou a operar nesta segunda-feira, (21.10)

A grande notícia, esperada por toda a Região das Hortênsias, aconteceu. Após cerca de cinco meses sem receber voos comerciais devido às fortes enchentes no Rio Grande do Sul, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, maior terminal de passageiros da Região Sul, voltou a operar para o transporte aéreo de passageiros. Desde hoje (21.10), os voos voltarão a conectar o estado gaúcho a outros destinos nacionais.

Diversas empresas e entidades da Região estiveram na capital gaúcha para acompanhar o primeiro voo a tocar o solo gaúcho após os eventos climáticos.

O Airbus A320, voo 2603, da Azul, decolou de Campinas (SP) às 6h36min. Havia 180 pessoas na aeronave – 174 são passageiros. Os demais integram a tripulação.

O restabelecimento total da capacidade do Salgado Filho ocorrerá em 16 de dezembro, quando os voos internacionais também retornarão ao terminal.

RETOMADA – Inicialmente, o Aeroporto Salgado Filho terá capacidade para 128 voos diários de rotas nacionais, entre 8h e 22h. As operações serão realizadas com uma pista reduzida a 1.730 metros. Segundo a Fraport, concessionária que administra o complexo aeroportuário, a retomada integral das operações está prevista para 16 de dezembro, quando a pista será totalmente liberada, incluindo voos internacionais.

Desde hoje, quando as operações foram oficialmente retomadas, já estão confirmados 71 voos das companhias Azul, Gol e Latam, com destinos para Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Curitiba (PR), Guarulhos (SP), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

ATRATIVOS – Importante polo turístico do país, o Rio Grande do Sul é um estado rico que oferece uma grande diversidade de paisagens e experiências. A Serra Gaúcha, famosa por suas cidades encantadoras, como Gramado e Canela, é conhecida pela arquitetura europeia, clima ameno e festivais, como o Natal Luz. A região dos vinhedos, em Bento Gonçalves, atrai enoturistas para degustações e passeios em vinícolas. Já para quem prefere destinos de natureza, o litoral gaúcho, possui praias como na cidade de Torres, enquanto a região dos pampas oferece o turismo rural, com a cultura tradicional.