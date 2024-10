Canela sedia um dos polos de curso nacional sobre educação ambiental

No dia 16/10/2024, Canela recebeu o primeiro encontro presencial do curso de aperfeiçoamento “Educação Infantil Ambiental para justiça climática: Crianças de um território, infâncias de um planeta”, voltada para professores da educação infantil e a profissionais e educadores envolvidos com educação ambiental. O curso é promovido pelo Ministério da Educação (MEC), e será realizado em cinco polos: Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, Tocantins e Brasília (DF). No Rio Grande do Sul, as cidades de Canela e Novo Hamburgo são os polos regionais, onde atuam em colaboração as Secretarias Municipais de Educação, a Universidade Estadual do Rio Grande do sul (UERGS) e Universidade Federal de Rio Grande (FURG).

Este primeiro encontro iniciou com as boas-vindas da Coordenadora da Educação Infantil, Maria Elenice Silva de Aguiar, pela Secretaria de Educação, Esporte e Lazer e do Secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Leandro Pereira Heidtmann, o qual ressaltou a importância e o compromisso com a educação ambiental. Ainda, destacou as ações da pasta ao longo do ano, em especial, sobre os resíduos sólidos e sobre a entrega, até o final do ano, de um documento elaborado pelo SGB que norteará políticas públicas, referentes às em áreas suscetíveis e de risco. O referido documento fará parte do Plano Diretor. Destacou o Secretário sobre a importância do evento para o município e enfatiza que “a conscientização das crianças, através da educação ambiental, desperta e desenvolve valores que são levados por toda a vida, refletindo em um meio ambiente e cidadãos melhores”, segundo o Secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Leandro Pereira Heidtmann

A seguir, os participantes tiveram uma aula com o biólogo Carlos José Frozi, e finalizando a manhã com a prof. Dra. Narjara Mendes Garcia, pesquisadora da Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal do Rio Grande – FURG e coordenadora do curso. Durante a tarde, a professora Narjara conduziu uma oficina prática, realizada ao ar livre no espaço da FLONA de Canela. Essa formação teórico-prática das/dos profissionais tem o objetivo geral de contribuir com ações pedagógicas em defesa das crianças e de seus territórios, com novas formas de pensar e de agir comprometidas com a qualidade da vida na Terra e com a justiça ambiental. Terá uma carga horária de 180 horas, sendo 140 horas realizadas a distância via plataforma de aprendizagem (Avamec).

Já as demais 40 horas serão cursadas de forma presencial com quatro encontros, todos em Canela. A coordenação nacional do curso é composta pelos seguintes grupos de pesquisa: Grupo Infâncias, Tradições Ancestrais e Cultura Ambiental (GiTaKa – UNIRIO), Infâncias, Ambiente e Ludicidade (Ecoinfâncias – FURG) e Grupo de Estudos e Pesquisas das Infâncias (GEPI/UFPel). As inscrições já foram encerradas, mas as aulas online serão transmitidas e ficarão disponíveis no canal do Youtube “@EducaçãoInfantilAmbiental”

Fotos: divulgação