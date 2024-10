Gramadense enfrenta o Internacional em busca de vaga na semifinal do Gauchão A1 Sub-20

O Centro Esportivo Gramadense tem uma semana cheia de emoções à medida que avança em duas competições importantes. Na próxima quarta-feira (23/10), o time Sub-20 enfrenta o Internacional pelas quartas de final do Gauchão A1 Sub-20, na Vila Olímpica, em Gramado. A primeira partida, realizada fora de casa, terminou empatada em 1 a 1, o que torna este confronto decisivo para garantir uma vaga nas semifinais do campeonato. Convocamos nosso torcedor para apoiar a equipe neste jogo importante. Não haverá cobrança de ingresso!

No último domingo (20/10), o time profissional garantiu sua classificação no Gauchão Série B ao derrotar a equipe da Apafut com um placar de 3 a 0, com gols de Kerlly, Maurício e Dieter. Com o resultado positivo, o Gramadense é líder do Grupo A, com um total de 11 pontos e um aproveitamento de 73%.

Para fechar a semana, o time profissional, que está invicto, entra em campo no sábado (26/10), às 15h, contra o Guarani de Venâncio Aires, no estádio Edmundo Feix, para disputar a última rodada da fase classificatória do campeonato. Contamos com o apoio da torcida para mais uma semana de grandes desafios e vitórias!

Serviço:

Quarta-feira (23/10): Gramadense x Internacional (Quartas de final – Gauchão A1 Sub-20)

Horário: 15h

Local: Vila Olímpica, Gramado

Entrada gratuita

Sábado (26/10): Guarani VA x Gramadense (Última rodada da fase classificatória Gauchão Série B)

Horário: 15h

Local: Estádio Edmundo Feix, Venâncio Aires