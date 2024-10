Patram de Taquara flagra cativeiro irregular de aves silvestres em Três Coroas

No dia 19 de outubro de 2024, policiais militares do 2º Grupamento de Policiamento Militar Ambiental de Taquara flagraram um cativeiro irregular de aves silvestres no município de Três Coroas. Durante patrulhamento, foram encontradas duas aves, um pintassilgo e um coleiro, sem anilhas de identificação e sem o Registro de Identificação ou Certificado Técnico Federal. As aves estavam em uma área externa da residência, penduradas na garagem, com água, alimentação e abrigo.

Após a apreensão, foi realizado um laudo veterinário e, posteriormente, os pássaros foram reintroduzidos em seu habitat natural. Um Boletim de Ocorrência foi registrado contra o responsável presente no local.