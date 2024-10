Patram realiza resgate de animais silvestres em Gramado e Canela

Seis filhotes de gambá, um papagaio-charão e um gambá adulto foram resgatados e encaminhados para avaliação veterinária.

No último sábado, 19 de outubro, policiais do 2º Pelotão de Polícia Ambiental de Canela, após solicitação de populares, realizaram o resgate de seis filhotes de gambá e um papagaio-charão com sinais de domesticação no município de Gramado. Os animais foram encontrados em situações que exigiram o imediato socorro.

Em Canela, foi encaminhado um gambá adulto com graves ferimentos nas patas traseiras após ter sido atacado por cães. Todos os animais resgatados foram levados para avaliação em uma clínica veterinária, onde estão recebendo os cuidados necessários.