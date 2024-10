Secretaria de Inovação promove maior feira de emprego do estado

A Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Inovação e da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, realizará no dia 8 de novembro, sexta-feira, a 9ª edição do EmpregarRS — a maior feira de empregos do estado. O evento já beneficiou mais de 130 mil trabalhadores gaúchos, com o objetivo de aproximar empregadores e candidatos em um único espaço para a realização de entrevistas de emprego.

A Secretaria de Inovação, por meio da agência do SINE Gramado, será responsável pelo cadastramento de vagas e pelo convite às empresas gramadenses para participarem do evento. Conforme as regras do EmpregarRS, cada empresa participante deve oferecer, no mínimo, 10 vagas. As empresas interessadas devem entrar em contato com a Secretaria de Inovação até o dia 25 de outubro para cadastrar suas vagas e confirmar presença, por meio do telefone (54) 3286-0281 ou WhatsApp (54) 99618-0643.



“Estamos iniciando a nossa temporada de Natal, e este é o período em que muitas empresas cadastram suas vagas no SINE. Nosso objetivo é facilitar o acesso das empresas e trabalhadores a essas vagas. Por isso, escolhemos este momento estratégico para trazer o EmpregarRS para Gramado. Convidamos todas as empresas gramadenses a participarem deste importante evento”, destacou o porta-voz da Secretaria de Inovação.