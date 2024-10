Av. das Hortênsias terá bloqueio a partir desta terça para instalação de equipamentos do Desfile de Natal

Para a realização do Grande Desfile de Natal no centro de Gramado haverá a necessidade de alguns bloqueios de vias para instalação de equipamentos. O evento inicia na próxima quinta-feira, dia 24, mas, a partir da madrugada desta terça-feira, dia 22, o trajeto da Av. das Hortênsias, entre a Rua Garibaldi e a Av. Borges de Medeiros, ficará bloqueado para estacionamento de veículos, e, em um primeiro momento em meia-pista para circulação de automóveis, podendo ter bloqueio total das duas pistas caso haja necessidade. O bloqueio será para a instalação do equipamento de sonorização e iluminação do Desfile de Natal que chegam a Gramado em carretas de grande porte.

O 39º Natal Luz de Gramado acontece de 24 de outubro de 2024 até 19 de janeiro de 2025 e é apresentado pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Bradesco. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio da Stemac Grupos Geradores. O copatrocínio é da Coca-Cola. O apoio é da Havan, Vinícola Miolo, Hasam Group, RBT Internet e Sulgás. A hospedagem oficial é da Laghetto. O evento tem como colaboradores, a Cerveza Patagonia, Tramontina e Hospital Moinhos de Vento. O agente cultural é AM Produções. A promoção é da Prefeitura Municipal de Gramado. Financiamento Pró-Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização da Gramadotur, Ministério da Cultura, Governo Federal – Brasil, União e Reconstrução.