Campeonato Municipal de Futsal Feminino segue com grandes emoções em Canela

Na última sexta-feira (18), o Ginásio Carlinhos da Vila foi palco de mais uma emocionante rodada do Campeonato Municipal de Futsal Feminino de Canela, com dois jogos marcados por rivalidade e muitos gols.

River Canela sofre nova goleada, desta vez para o Boleiras

No primeiro confronto da noite, o Boleiras venceu a primeira no campeonato, goleando o River Canela por 10 a 1. Alice marcou o gol de honra do River, mas a equipe não conseguiu segurar a ofensiva do adversário. Pelo Boleiras, Luciane brilhou ao marcar quatro vezes, enquanto Isadora balançou as redes duas vezes. Bruna, Charlusa, Kellin e Maria Clara completaram a vitória esmagadora.

Donna F.F. vence e mantém liderança invicta

No segundo jogo, o equilíbrio foi a marca registrada. Em um duelo direto pela liderança, o Donna F.F. superou o Antes do Bar por 2 a 0, com gols de Angela e Maiara. Com essa vitória, o Donna F.F. segue invicto no campeonato e lidera a competição com 9 pontos, deixando o Antes do Bar em segundo lugar com 6 pontos.

Classificação Atualizada

1° Donna FF – 9 pontos | 3 jogos | 3 vitórias

2° Antes do Bar – 6 pontos | 3 jogos | 2 vitórias

3° Blackout – 6 pontos | 4 jogos | 2 vitórias

4° Boleiras – 3 pontos | 3 jogos | 1 vitória

5° River Canela – 0 pontos | 4 jogos | 0 vitórias

Próxima rodada

A quinta rodada do campeonato acontece na próxima sexta-feira (25/10) no Ginásio Carlinhos da Vila, com mais dois jogos decisivos:

Boleiras x Donna FF – 21h

Antes do Bar x Donna FF – 22h00

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (DMEL) convida toda a comunidade para prestigiar o campeonato e apoiar as equipes!