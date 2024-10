CRC/União Rancho Grande mantém invencibilidade e Galera da Estevão goleia na terceira rodada do Campeonato Master de Futsal de Canela

A terceira rodada do Campeonato Master de Futsal de Canela foi marcada por grandes confrontos no Ginásio Carlinhos da Vila, na noite de sexta-feira (18/10). As equipes se enfrentaram com muita garra em busca de pontos importantes, e a noite trouxe vitórias decisivas para o CRC/União Rancho Grande e Galera da Estevão (GDE), que seguem firmes na briga pela liderança.

No primeiro jogo da noite, o CRC/União Rancho Grande manteve sua invencibilidade ao vencer o Del Trago Futsal por 4 a 2. A equipe, que já liderava a competição, somou sua terceira vitória consecutiva, chegando aos 9 pontos e se isolando ainda mais na ponta da tabela. Os gols da partida foram marcados por Everson, Marcelo da Veiga, Paulo Varela e Renan Moraes para o CRC. Pelo lado do Del Trago, Marcelo foi o destaque, balançando as redes duas vezes, mas não conseguiu evitar a derrota.

Na sequência, a Galera da Estevão (GDE) também brilhou, goleando os Mercenários por 6 a 2. Rafael, em noite inspirada, marcou três gols, enquanto Ismael contribuiu com dois e Fabrício completou o placar para a GDE. Os Mercenários ainda conseguiram descontar com gols de Ederson e Márcio, mas não foi o suficiente para impedir a terceira derrota consecutiva da equipe, que segue sem pontuar no campeonato. Com a vitória, a Galera da Estevão alcançou 6 pontos e assumiu a vice-liderança da competição.

Classificação Atualizada:

1° CRC/União Rancho Grande – 9 pontos | 3 jogos | 3 vitórias

2° Galera da Estevão (GDE) – 6 pontos | 3 jogos | 2 vitórias

3° Del Trago Futsal – 4 pontos | 3 jogos | 1 vitória

4° Amigos do Laje – 3 pontos | 2 jogos | 1 vitória

5° Tiririca Futsal – 1 ponto | 2 jogos | 0 vitórias

6° Mercenários – 0 pontos | 3 jogos | 0 vitórias

A quarta rodada promete mais emoções, com os confrontos decisivos para a sequência do campeonato. O destaque é o duelo entre o vice-líder Galera da Estevão e o líder CRC/União Rancho Grande, que acontece na sexta-feira, 25/10, às 20h, no Ginásio Carlinhos da Vila. Antes disso, o Mercenários encara o Tiririca Futsal às 19h. Na quinta-feira, 24/10, às 19h30, o Del Trago Futsal encara o Amigos do Laje, em busca de recuperação.

A Prefeitura de Canela, por meio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL), convida a todos para prestigiar as próximas partidas e apoiar os times locais neste emocionante campeonato.