Inscrições para vestibular da Faccat vão até sexta-feira

As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) promovem no próximo dia 27 de outubro, a partir das 13h30, o Vestibular Solidário, uma ação que alia educação e solidariedade. Cada candidato deverá doar 4 litros de leite de caixinha no dia da prova. As doações serão destinadas às entidades sociais da região, reforçando o compromisso da Instituição com a responsabilidade social.

As inscrições para o vestibular estão abertas até esta sexta-feira, 25 de outubro, e podem ser feitas pelo site oficial da Faccat ou diretamente na Instituição. Para mais informações, acesse www.faccat.br .

Reconhecida com o conceito máximo pelo MEC, a Faccat se destaca como uma importante porta de entrada para o mercado de trabalho. A faculdade oferece o Banco de Talentos, que conecta os estudantes a diversas oportunidades de estágio e emprego por meio de parcerias com empresas locais, visando desenvolver a empregabilidade dos acadêmicos.

Benefícios aos acadêmicos

Além do vestibular solidário, a Faccat oferece diversos serviços aos acadêmicos, como o FIES, que possibilita o financiamento de 50% a 97% do valor do curso. Alunos acima de 45 anos têm direito a 40% de desconto nas mensalidades, enquanto egressos da Instituição também podem contar com 40% de desconto no total do curso. A Faccat também mantém convênios com diversas empresas e entidades, ampliando as oportunidades de descontos nas mensalidades.

Texto e fotos: Claucia Ferreira/Faccat