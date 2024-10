Linha Bella, mais que um passeio, uma história a ser vivida

O Passeio Linha Bella revela as belezas do interior de Gramado, valoriza a gastronomia e a cultura italiana. Com paisagens deslumbrantes e experiências autênticas, o roteiro conecta o visitante às origens da cidade.

O tour proporciona uma imersão na cultura rural e na história da imigração italiana na região. Ao longo do trajeto que passa por algumas localidades, os visitantes exploram vinícolas, fazendas temáticas e produções artesanais, degustam delícias locais produzidas a partir de receitas centenárias e sabores com a essência italiana.

Guias especializados enriquecem a experiência com histórias e tradições regionais, tornando o passeio Linha Bella uma viagem autêntica e inesquecível.

O roteiro busca celebrar não apenas a beleza natural da região, mas também a força das tradições familiares que moldaram a identidade de Gramado ao longo de mais de um século. Com uma abordagem festiva, histórica e gastronômica, o Passeio Linha Bella convida os turistas a mergulharem na cultura rural e nos sabores italianos, em uma experiência única e autêntica que vale a pena ser vivida.

Com o propósito de oferecer aos visitantes uma experiência ainda mais imersiva, o passeio passou por uma atualização completa, desde sua identidade visual até a repaginação da marca e materiais promocionais, acompanhada de uma série de melhorias no roteiro. O slogan adotado na nova logomarca “Mais Que Um Passeio, Uma História a Ser Vivida”, sintetiza o propósito do roteiro turístico.

“O passeio foi repensado para se tornar um verdadeiro roteiro da cultura rural, onde o festivo, o histórico e o cultural se encontram. Além de visitas às propriedades rurais, o Passeio Linha Bella envolve as famílias italianas locais em cada etapa da experiência, proporcionando ao turista um contato direto com os descendentes dos imigrantes e seus costumes. Essa aproximação garante uma vivência autêntica e enriquecedora, preservando a essência de Gramado”, explica o gestor comercial, Luís Sebastiani.

Evento com agentes de turismo

Para marcar essa renovação, em um evento exclusivo para os principais agentes de mercado, que são responsáveis por conectar turistas ao destino Gramado, foram apresentadas em primeira mão as atualizações do roteiro.

A repaginação da marca e a revitalização dos materiais de campanha refletem um posicionamento alinhado com o espírito da cultura rural, do festivo, do histórico e cultural que o passeio promove. A atualização da identidade visual busca fortalecer a autenticidade e o acolhimento característicos das famílias italianas, que formam o coração desse projeto.

Gastronomia autêntica

A gastronomia italiana é um dos pontos altos da experiência vivenciada no Passeio Linha Bella. Na Cantina Italiana, os visitantes podem degustar pratos típicos, que refletem a autenticidade e riqueza dos sabores italianos. A culinária, fortemente ligada às tradições familiares, faz parte essencial da experiência, proporcionando uma imersão completa nos aromas e sabores que marcam a história da imigração italiana em Gramado e suas festas.

Valorização da cultura italiana

O tour destaca os 150 anos da imigração italiana no Brasil, que coincide com os 120 anos da chegada das primeiras famílias italianas à Gramado. Durante o passeio, os turistas são convidados a vivenciar essa rica história, passando pelo Marco Zero na Linha Nova, localidade onde Gramado nasceu. A proposta é transportar os visitantes para o passado, oferecendo uma experiência sensorial completa que valoriza a cultura, a gastronomia e as tradições trazidas pelos imigrantes italianos.

SOBRE O PASSEIO LINHA BELLA

O quê: O Passeio Linha Bella revela as belezas do interior de Gramado, valoriza a gastronomia e a cultura italiana.

Atrações inclusas: Visitação nas seguintes famílias e transporte em ônibus temático, detalhes no site https://passeiolinhabella.com.br/.

Redes sociais: @passeiolinhabella

Contatos: (54) 9954.4135 ou (54) 9666.4554