Paulo Ricardo Rodrigues da Silva assume cadeira no Legislativo canelense

Na noite de segunda-feira, 21, o suplente pelo MDB, Paulo Ricardo Rodrigues da Silva, o Paulo Gordo, assumiu como vereador em exercício na Câmara de Vereadores de Canela, em decorrência da ausência do vereador Jefferson de Oliveira, que está ocupando o cargo de Prefeito em Exercício.

Em sua explanação, Paulo agradeceu a comunidade canelense que auxiliou ele e sua família em uma reconstrução de uma casa que havia sido consumida por um incêndio, e enalteceu toda a comunidade canelense por ter fibra e princípios de ajudar o próximo.

Além disso, o vereador apresentou uma Indicação de sua autoria para que o Executivo Canelense, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realize a chipagem e catalogue com fotos todos os cavalos do Município: “O objetivo deste trabalho é para que na presença de um Médico Veterinário, sejam registrados todos os cavalos que se encontram na cidade de Canela, com chip e registro morfológico com todos os dados dos proprietários e dos animais com endereço e contato. Alguns Municípios do Estado como Canoas e Santa Maria já fizeram este serviço que colaborou em diversas situações como acidentes, onde fica mais fácil de identificar o proprietário do animal. Em Canela já ocorreram diversos acidentes, inclusive com óbitos de pessoas e de animais e nunca foram encontrados os donos dos cavalos” ressaltou Paulo.