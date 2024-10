6ª Rodada do Campeonato Municipal de Futsal de Canela movimenta o Ginásio Carlinhos da Vila

A 6ª rodada do Campeonato Municipal de Futsal de Canela, realizada ontem (21/10) no Ginásio Carlinhos da Vila, trouxe mais uma noite de grandes emoções para os torcedores. Organizada pela Prefeitura de Canela por meio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL), a competição tem se destacado pela qualidade dos jogos e pela forte disputa entre as equipes da Primeira Divisão.

Hortênsias Futsal atropela o Corinthians

O primeiro confronto da noite viu o Hortênsias Futsal dominar completamente o Corinthians e vencer por 5 a 0. Com grande atuação de Bruno, que marcou dois gols, a equipe se recuperou e subiu para a vice-liderança da tabela, com 12 pontos. Leonardo, Matheus Casagrande e Romeo também marcaram, garantindo uma vitória sólida e importante para o Hortênsias. Já o Corinthians, que vinha de uma vitória na rodada anterior, não conseguiu repetir o bom desempenho.

Monterrey conquista sua primeira vitória

O segundo jogo foi crucial para Monterrey e Certinho Evento, equipes que ainda não haviam pontuado na competição. O Monterrey se impôs em quadra e venceu por 6 a 1, com destaque absoluto para Anderson Leonardo, autor de quatro gols. Mateus Schimitt e Marcos também balançaram as redes, garantindo a primeira vitória do Monterrey no campeonato. O Certinho Evento, apesar do gol de Lucas, segue sem vitórias e na lanterna da competição.

Líder invicto, 8-Ball vence duelo de gigantes

Fechando a rodada, o líder invicto Bola 8/Espelho Gaúcho enfrentou a Galera da Estevão (GDE) em um jogo que correspondeu às expectativas. Em uma partida emocionante e cheia de reviravoltas, o Bola 8 saiu vencedor por 5 a 4, mantendo sua campanha impecável no campeonato. João Henrique, com dois gols, foi decisivo, ao lado de Danrlei, Raziel e Tailor, que também contribuíram para o placar. Pelo GDE, Felipe Oliveira brilhou com três gols, mas não conseguiu evitar a derrota.

Confrontos decisivos na quinta-feira (24/10):

Guará Futsal x JA Futsal (20h30): Ambas as equipes buscam se aproximar da zona de classificação para a fase final.

Âncora x Casablanca (21h30): O Âncora busca manter sua boa fase e subir na tabela, enquanto o Casablanca tenta sua primeira vitória.

Classificação Atualizada:

1° Bola 8/Espelho Gaúcho – 18 pontos | 6 jogos | 6 vitórias

2° Hortênsias Futsal – 12 pontos | 6 jogos | 4 vitórias

3° Galera da Estevão (GDE) – 12 pontos | 6 jogos | 4 vitórias

4° Âncora – 10 pontos | 4 jogos | 3 vitórias

5° JA Futsal – 10 pontos | 5 jogos | 3 vitórias

6° Guará Futsal – 9 pontos | 4 jogos | 3 vitórias

7° Corinthians – 3 pontos | 5 jogos | 1 vitória

8° Monterrey – 3 pontos | 6 jogos | 1 vitória

9° Casablanca – 0 pontos | 4 jogos | 0 vitórias

10° Certinho Evento – 0 pontos | 6 jogos | 0 vitórias

Acompanhe a continuidade da 6ª rodada na próxima quinta-feira (24/10) no Ginásio Carlinhos da Vila. A entrada é gratuita e o apoio da comunidade é fundamental para o sucesso da competição, que segue agitando o esporte em Canela.

Card: divulgação