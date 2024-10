Cemitério e Crematório Ecumênico Parque das Araucárias celebra Dia de Finados com temática sobre a Flor de Cerejeira

No dia 2 de novembro de 2024, o Cemitério e Crematório Ecumênico Parque das Araucárias de Canela convida familiares e amigos a participarem de um dia especial em homenagem aos entes queridos. Este ano, a programação de Finados será marcada pela temática da Flor de Cerejeira, um símbolo de beleza efêmera e profunda. Suas pétalas delicadas carregam o simbolismo do amor, renovação e da brevidade da vida, nos recordando da importância de cada momento vivido e das memórias dos que partiram.

A Flor de Cerejeira, ao florescer por apenas alguns dias, nos lembra de como a vida é transitória e preciosa. No Dia de Finados, essa flor nos convida à reflexão sobre o ciclo da vida e à celebração das lembranças que mantêm vivo o amor daqueles que partiram.

Programação do Dia 02 de Novembro:

08:00 – Recepção Musical com Saxofonista;

08:30 – Culto;

09:45 – Acemização ao Público;

10:00 – Missa;

11:00 – Soltura de Balões – Memórias ao Vento: Em um ato simbólico, os visitantes serão convidados a soltar balões, representando memórias que sobem ao céu, levando consigo sentimentos de amor e saudade.

Atividades Especiais:

Árvore da Saudade: Durante o dia, todos os visitantes poderão escrever mensagens ou nomes dos entes queridos em cartões que serão pendurados na Árvore da Saudade, criando um espaço coletivo de memória e reflexão.

Espaço Saúde: Com a participação do curso técnico de enfermagem da ACM-RS, haverá um espaço para aferição de pressão arterial, glicose e orientações sobre saúde e bem-estar, cuidando não só da alma, mas também do corpo.

Sala de Apoio: Para oferecer suporte aos visitantes, haverá uma equipe disponível para localizar jazigos, fornecer informações, realizar pagamentos, negociações e atualizar cadastros.

A programação foi planejada para proporcionar um ambiente de serenidade e reflexão e memórias dos entes queridos.

Créditos: Setor de Marketing e Comunicação ACM-RS