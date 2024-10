Crianças plantam 400 mudas de árvores nativas no Parque da Ronda em ação de conscientização ambiental

Na última sexta-feira, 18 de outubro, São Francisco de Paula foi palco de uma importante ação ambiental promovida pelo Rotary, IBAMA e a Escola Municipal Castelo Branco, com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. O evento aconteceu no Parque Natural Municipal da Ronda e envolveu o plantio de 400 mudas de árvores nativas, como goiaba serrana, bracatinga, aroeira, angico, cedro, e araçá, entre outras.

A atividade contou com a participação de crianças entre 6 e 11 anos, que não só plantaram as mudas, mas também assistiram a uma palestra sobre a importância da preservação ambiental, ministrada por funcionários do IBAMA. A iniciativa teve como objetivo incentivar a conscientização sobre a preservação da natureza desde a infância e foi um exemplo de parceria entre diversos setores da sociedade, incluindo Rotary, Sicoob e a Prefeitura de São Francisco de Paula.

Este esforço conjunto reforça o compromisso do município com o desenvolvimento sustentável e a proteção do meio ambiente, plantando hoje as sementes para um futuro mais verde.