Curso de Costura Básica Industrial capacita novos profissionais em Canela

Promovido pela Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, e pelo Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (CIDICA), em parceria com o Senai, o curso de Costura Básica Industrial está qualificando moradores do município durante o mês de outubro. A formação acontece na Praça João Corrêa e é uma oportunidade importante para aqueles que desejam ingressar ou se aprimorar no mercado da confecção de roupas.

Com início no dia 1º de outubro e previsão de encerramento em 29 de outubro, o curso tem atraído uma diversidade de participantes, todos buscando qualificação profissional em um setor de alta demanda. Ao todo, 24 alunos estão distribuídos em duas turmas, nos turnos da tarde e noite, com até 12 alunos em cada turma. As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h e das 18h às 22h, dentro de uma unidade móvel do Senai, equipada com máquinas de costura industrial, permitindo aos participantes uma experiência prática de aprendizado.

Flaviana Velozo Rodrigues, de 48 anos, é uma das alunas que já está vendo os benefícios dessa capacitação. Mesmo com quatro anos de experiência em costura criativa, ela decidiu se inscrever para aprender novas técnicas e expandir suas habilidades para confecção de roupas. “Eu já trabalho com costura criativa e dou aulas, mas senti que precisava me qualificar mais para atender a demanda por roupas. O curso tem sido excelente, com um professor muito competente e uma estrutura que permite aprender na prática”, comenta.

Para Flaviana, o curso oferece uma nova perspectiva em sua carreira. Neta e filha de costureiras, ela vê o vestuário como um novo desafio, já que exige conhecimentos mais técnicos e a adaptação de peças ao corpo humano, um passo além do artesanato que ela costumava fazer. Mesmo assim, Flaviana já está pensando em aplicar o que está aprendendo para ampliar seu negócio e continuar ensinando suas alunas com mais confiança.

O orientador do curso, Américo Velasque, que tem 25 anos de experiência em ensino de costura, explica que a ideia de realizar o curso em Canela surgiu após um levantamento das demandas do município. “Identificamos a necessidade de qualificar mão de obra em setores como confecções, panificação e manutenção de ar condicionado. Com isso, a prefeitura contratou três cursos, e o de costura foi um deles”, disse Américo. Ele também destacou que o conhecimento adquirido pelos alunos pode ser aplicado tanto para o mercado formal quanto para o empreendedorismo local, incentivando o crescimento econômico da cidade.

Com uma carga horária de 80 horas, o curso ensina desde o corte até o acabamento de peças de vestuário, utilizando moldes prontos. No entanto, muitos alunos, incluindo Flaviana, já manifestaram interesse em continuar se capacitando com um futuro curso de modelagem, onde poderiam aprender a criar seus próprios moldes. “Seria ótimo se trouxessem um curso de modelagem para que possamos dar mais um passo em nossa qualificação”, ressaltou.

Além disso, um Desfile de Moda com as roupas confeccionadas durante o curso marcará a formatura dos alunos ao final das aulas, dando um toque especial à conclusão dessa capacitação.

Desde sua criação, o CIDICA tem sido um pilar no desenvolvimento de Canela, já tendo promovido mais de 100 capacitações e formado mais de 3.300 pessoas.

Além do curso de Costura Básica Industrial, outros cursos estão programados para os próximos meses, como o de Manutenção de Ar Condicionado, que ocorrerá de 4 a 18 de novembro. Em 2025, novos cursos como Camareira, Garçom, Auxiliar de Rotinas Administrativas e Informática Básica e Avançada estão previstos, ampliando ainda mais as opções de qualificação para a população.

As inscrições para os cursos podem ser feitas pelo linktree do CIDICA: linktr.ee/cidicacanela, onde estão disponíveis todas as informações sobre as capacitações.

Essas iniciativas reforçam o compromisso da Prefeitura de Canela em promover o desenvolvimento profissional e econômico, gerando novas oportunidades de emprego e empreendedorismo para os cidadãos.

Fotos: Nicolas Felippetti