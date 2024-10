Cursos de Qualificação e Aperfeiçoamento

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) está com inscrições abertas para uma variedade de cursos de pós-graduação e extensão, oferecendo oportunidades de especialização nas áreas de Turismo, Gestão, Direito e Comunicação. Os interessados podem garantir sua vaga em cursos presenciais e a distância, com opções que atendem a diferentes horários e demandas do mercado.

*Presencial digital-síncrono

**EaD síncrona

Mestrado em Turismo e Hospitalidade*

Início: 1º semestre de 2025

Inscrições: até 11 de novembro de 2024

Taxa de inscrição: R$ 150,00 (Os candidatos que são egressos da UCS terão um desconto de 30% sobre o valor da inscrição).

Período do Processo Seletivo: até 11 de novembro de 2024.

PÓS-GRADUAÇÃO

Presencial digital-síncrona* | EaD**

Gestão de Parques e Atrativos Turísticos – 2ª edição**

Agosto de 2024 a maio de 2026S

Segundas e terças-feiras, das 19h30 às 22h30



Especialização e MBA em Gestão Estratégica de Pessoas*

Outubro de 2024 a setembro de 2025

Terças e quintas-feiras, das 18h30 às 22h30



Especialização em Direito Processual Penal Contemporâneo Aplicado*

Outubro de 2024 a dezembro de 2025

Sextas-feiras, das 18h30 às 22h30e, aos sábados, das 8h às 12h (eventualmente, sexta à tarde)



Especialização em Hotelaria de Luxo**

Outubro de 2024 a outubro de 2025

Segundas-feiras, das 19h30 às 22h30



Especialização: Multiprofissional em Saúde e Estética**

Outubro de 2024 a outubro de 2025

Sextas-feiras, das 17h30 às 22h30, e, aos sábados, das 8h às 13h e das 14h às 19h



MBA em Branding**

Outubro de 2024 a dezembro de 2025

Segundas e terças-feiras, das 19h30 às 22h30

Terapia Familiar Sistêmica**

Fevereiro de 2025 a outubro de 2026

Sextas-feiras, das 14h às 18h30, e aos sábados, das 8h às 12h30



Comunicação Digital: Experiências e Práticas em Cenários Complexos**

Março de 2025 a setembro de 2026

Terças-feiras, das 19h30 às 22h30 (aulas on-line) e, aos sábados, das 8h30 às 11h30 (aulas gravadas)

CURSOS DE EXTENSÃO

Presencial* | EaD síncrona**

Como Implantar a Gestão na sua Empresa*

5, 12 e 19 de novembro

Terça-feira, das 16h30 às 19h30



Prerrogativas da Advocacia e Lei nº 8.906/94**

7, 14, 21 e 28 de novembro

Quinta-feira, das 17h às 19h

Falhas na Inteligência: Conceitos, Casuística e Taxonomia**

8 e 9 de novembro

Sexta-feira, das 18h30 às 22h30, e sábado, das 8h às 12h

Gatos na Literatura**

9, 23, 30 de novembro; 7 e 14 de dezembro

Sábado, das 10h às 11h



Como Avaliar a Relação Com a Comida?**

9 de novembro

Sábado das 8h às 12h

Bases da Comunicação Não Violenta*

22, 23, 29 e 30 de novembro

Sexta-feira das 19h30 às 22h30, e sábado, das 9h às 12h