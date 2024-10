Última semana para curtir o Parque do Caracol antes do início das obras

Cartão-postal da Serra Gaúcha, o atrativo ficará fechado até março de 2025 para a implementação de novas atrações.

Esta é a última semana para visitar o Parque do Caracol, em Canela, antes do fechamento para obras. O atrativo, que é cartão-postal da Serra Gaúcha, estará temporariamente fora de operação de 28 de outubro a março de 2025 para a implementação de seis atrações inéditas.

Até domingo (27), o funcionamento do parque segue diariamente das 9h às 17h. Além da vista mais exclusiva da famosa e imponente Cascata do Caracol, o visitante pode conhecer e aproveitar ainda trilhas e mirantes, o Observatório Panorâmico com visão 360º do lugar, a Estação Sonho Vivo (passeio de trenzinho), churrasqueiras, quadras esportivas, playgrounds, redários e lojas.

Gaúchos e moradores do Rio Grande do Sul têm 50% de desconto no ingresso do Parque do Caracol (R$37). O benefício, nomeado “Bilhete Gaúcho”, deve ser adquirido no site oficial do atrativo e a documentação comprobatória apresentada no dia da visita. Além disso, canelenses e gramadenses têm acesso gratuito e pagam apenas R$ 10 no estacionamento, enquanto os demais visitantes podem adquirir bilhetes com valores a partir de R$ 65.

Os visitantes que já haviam adquirido ingressos para conhecer o Parque do Caracol entre 28 de outubro e março de 2025 podem fazer o reagendamento da visita pelo SAC através dos telefones (54) 3699.9695 e (54) 99976.9063 (WhatsApp) ou através do e-mail sac@cnct.com.br. Os bilhetes podem ser reagendados por até um ano.

Um novo Parque do Caracol em 2025

Os novos atrativos que serão implementados a partir de 2025 irão ampliar a experiência dos visitantes no Parque do Caracol. Entre as novidades está a revitalização do Mirante da Cascata, que passará de 40m² para 800m², além de receber um amplo deck e também um bistrô. O espaço terá ainda uma plataforma suspensa para caminhada sobre o Cânion a 40 metros de altura.

A icônica Trilha Elevada da Perna Bamba, escadaria de mais de 700 degraus que leva até a base da Cascata, estará de volta. A Trilha do Moinho, uma das três vias ecológicas do parque, terá um novo Deck do Moinho, que possibilitará uma vista mais próxima das corredeiras.

Atração inédita no Rio Grande do Sul, outra novidade será o Salto de Pêndulo, onde o visitante poderá saltar em uma queda livre de 100 metros de altura a uma velocidade que pode chegar a 100km/h. Operada em parceria com a empresa Natural Extremo, a queda dura quatro segundos seguidos por um balanço que simula o movimento de um pêndulo.

As tradicionais churrasqueiras do parque também serão revitalizadas, passando de três quiosques para dez. A nova estrutura irá oferecer um espaço mais confortável e moderno para as famílias que quiserem preparar o clássico churrasco gaúcho aos finais de semana.

Administrado há quase dois anos pela holding Grupo Iter, mesma concessionária do Parque Bondinho Pão de Açúcar® no Rio de Janeiro, serão investidos R$ 32 milhões para esta fase do projeto do novo Parque do Caracol, totalizando R$ 40 milhões desde o início da chegada do Grupo. Até o final da concessão de 30 anos, a empresa projeta investir mais de R$ 100 milhões no atrativo.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: todos os dias das 9h às 17h (até 27 de outubro de 2024)

Ingressos: Adulto R$ 75 na bilheteria ou R$ 65 antecipado no site

Bilhete Gaúcho: R$ 37

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado, mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

Meia-entrada (R$ 37):

– Pessoas nascidas ou moradoras do Rio Grande do Sul, mediante documentação comprobatória

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$10 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.

Site e redes sociais

https://www.parquecaracol.com.br/

https://www.instagram.com/parquedocaracol/

https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/