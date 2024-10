1º BPAT realiza formatura de passagem de comando da 1ª Companhia de Gramado

Capitão Bastos recebeu o cargo do Capitão Montini

Na manhã de quinta-feira (24/10) o 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT) realizou, no Villa Bella Hotel, a solenidade oficial de passagem de comando da 1ª Companhia de Gramado, onde o Capitão Luiz Fernando Pereira Bastos recebeu o cargo do Capitão Marcelo Junior Montini.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre estas: Coronel Ivens Giuliano Campos dos Santos – Comandante do CRPO Hortênsias, Major Claudia Maldaner – comandante do 1º BPAT, Prefeito municipal de Nova Petrópolis – Jorge Darlei Wolff, vice-prefeito de Gramado – Luia Barbacovi, Delegado Regional de Polícia – Gustavo Barcellos, Delegado de Canela – Vladimir Medeiros, Delegada de Gramado – Fernanda Aranha, Juíza de Gramado – Aline Ecker Rissato, Promotores de Justiça de Gramado – Natália Cagliari e Max Guazzelli, Presidente da Gramadotur – Rosa Helena Volk, Presidente do Mocovi de Gramado – Josiano Schimitt, Presidente do Consepro de Nova Petrópolis – Zelízio Antônio dos Santos, entre outros.

O capitão Bastos que já está nas funções desde o final do mês de setembro, assume a 1ª Companhia de Gramado, que é responsável pelo policiamento ostensivo dos municípios de Gramado, Nova Petrópolis e Picada Café. O Capitão Montini foi designado para trabalhar no Comando Regional de Polícia Ostensiva Hortênsias (CRPO-H).

Capitão Montini agradeceu a todos, que no tempo que permaneceu a frente do policiamento ostensivo de Gramado que de sobremaneira o ajudaram: “Em nossas cidades conseguimos ter índices criminais reduzidos, o que só é possível pelo esforço entre todos os atores responsáveis pela percepção penal: Polícia, Ministério Público e Judiciário. A melhor forma de evitarmos um crime é a certeza da punição. Ainda gostaria de enaltecer todos os Policiais Militares que diuturnamente trabalham nas ruas combatendo a criminalidade”. Encerrou desejando sucesso na missão ao Capitão Bastos, oficial que assume a Companhia.

Major Maldaner, comandante do 1º BPAT, destacou a importância de um capitão diretamente envolvido nas questões atinentes dos municípios de Gramado, Nova Petrópolis e Picada Café: “Agradeço e elogio o Capitão Montini que deu prosseguimento ao trabalho a Companhia de Gramado, enfrentando diversos desafios e a diversidades, junto com seu efetivo, demonstrou ter diversas valências para cumprir a missão que lhe foi confiada. Ao Capitão Bastos queremos desejar muito sucesso e que continue dando seguimento ao trabalho que foi iniciado há diversos anos nessa cidade. Os municípios que compõe a 1ª Companhia são muito importantes para o nosso Estado e nós da Brigada Militar, que somos a força da comunidade, estamos juntos vencendo desafios.”