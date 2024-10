A aguardada descida do Papai Noel ganha data e horários.

Preocupadas com a manutenção do entorno da Catedral de Pedra como cenário majestoso para eventos de arte, empresas de Canela têm investido nos espetáculos de projeção que diariamente atraem turistas para o local. Sem onerar a Prefeitura Municipal, um pool de empresas, cientes da importância do espetáculo, estão viabilizando os shows de som e luz e as Descidas do Papai Noel, consagrada atração à parte do Sonho de Natal, executada pelo projeto Luminata, mas que vem somar ao evento. Neste ano, o espetáculo Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel, contará com artistas interagindo com o roteiro e com as projeções de imagens em 3D.

As tradicionais Descidas do Papai Noel estarão inseridas no espetáculo e ocorrerão em dias específicos.

Esta é a programação confirmada de Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel:

De 1º a 30 de novembro: Espetáculos diários, às 20h e 21h. Atenção: Descida do Papai Noel, somente dentro dos espetáculos de sextas e sábados;

De 1º a 31 de dezembro: Espetáculos completos, com a Descida do Papai Noel, todos os dias, às 20h e 21h;

De 1º a 12 de janeiro: Espetáculos diários, às 20h e 21h. Atenção: Descida do Papai Noel, somente dentro dos espetáculos de sextas e sábados.

Novamente, serão espetáculos gratuitos, possíveis graças ao esforço e sensibilidade das empresas patrocinadoras Mãos do Mundo, Space Adventure, Parque do Caracol, Sky Glass, Alpen Park, Roda Canela, Florybal Chocolates, Terra Mágica Florybal e Mater Hotel. Também importantíssimos são os apoiadores Big Land, Containner Bistrot, Casa da Velha Bruxa, Pedro Gois Corretora de Seguros, Magnólia Restaurante, Jornal Nova Época, Rádio Clube 88,5, Caracol Chocolates, Verse Internet e Info House.

O 37° Sonho de Natal de Canela acontece de 26 de outubro a 12 de janeiro, numa realização da Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, com apoio da Corsan.