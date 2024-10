Casa Vitória leva exposição “Violências do Cotidiano” ao evento Woman Probusiness em Canela

Na noite de 18 de outubro, a Casa Vitória marcou presença no evento da Woman Probusiness em Canela, apresentando a exposição itinerante “Violências do Cotidiano”. A mostra, com fotos feitas pela @Danibatfotografia, trouxe ao público um olhar profundo sobre as várias formas de violência vividas diariamente por muitas mulheres.

Manoela de Athayde Heidrich, coordenadora da Casa Vitória, também falou sobre a relevância do projeto e o impacto que ele tem gerado na cidade. A Casa Vitória desempenha um papel fundamental no acolhimento e apoio a vítimas de violência em Canela, e a exposição é parte de suas iniciativas para aumentar a conscientização sobre o tema.