Companhia teatral de Canela apresenta espetáculo no 18º Festival Palco Giratório Sesc em Porto Alegre

Ponto de Cultura Kombinação leva à Capital o espetáculo circense “Kaiu da Kombi”

Com teatro, dança, música, circo e muito mais, o 18º Festival Palco Giratório Sesc em Porto Alegre está chegando. Tradicionalmente realizado em maio, ele marca a retomada dos grandes eventos culturais na Capital Gaúcha após as enchentes que atingiram o Estado, e ocupará nove teatros e centros culturais pela cidade, além de parques e praças, e de sessões em Canoas e Gravataí, na Região Metropolitana. A programação, que ocorre de 31 de outubro a 14 de novembro, conta, entre as 41 atrações que contemplam o evento, com o espetáculo canelense “Kaiu da Kombi”, do Ponto de Cultura Kombinação.

No trabalho circense, a trupe aborda, a partir de intervenções cenográficas e performáticas, situações do cotidiano e trará reflexões sobre conceitos, valores e sonhos, propondo aos espectadores o resgate da força interior para seguir em frente na construção de uma sociedade mais sensível, humana e ética. Representando Canela no festival, “Kaiu da Kombi” terá apresentação única no dia 13 de novembro, quarta-feira, no Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665), às 18h.

O 18º Palco Giratório Sesc em Porto Alegre conta com 28 espetáculos gaúchos, movimentando a economia criativa e mobilizando companhias teatrais de diferentes regiões do Estado e do País. Os ingressos estão disponíveis nas Unidades Sesc/RS, no site www.sesc-rs.com.br/palcogiratorio e, havendo disponibilidade, 1h antes de cada apresentação na bilheteria dos respectivos teatros.

Festival Palco Giratório Sesc – Após 17 edições em Porto Alegre, o Festival Palco Giratório Sesc movimenta e incentiva as artes cênicas com uma programação intensa, tradicionalmente no mês de maio. O Festival integra o Circuito Nacional, realizado pelo Sesc em diferentes estados para promover a difusão e o intercâmbio cultural, consolidando a iniciativa como a maior ação do gênero no Brasil. Ao longo de cada ano, traz uma programação caracterizada pela diversidade de expressões e temáticas, qualidade de espetáculos e ações formativas com grupos de todas as regiões do País. A proposta é destacar questões presentes na contemporaneidade por meio da arte.

Programação – 18º Palco Giratório Sesc

Kaiu da Kombi

Ponto de Cultura Kombinação (RS)

Conta a história de um velho, chamado Noa Blum, que por anos se encontra enclausurado, sozinho com seus pensamentos, lembranças boas e também amargas da vida, viajando em uma realidade paralela, mas quando começa a trazer à tona essas lembranças, propõe uma reflexão sobre a importância da interação social para a construção do caráter do indivíduo. A questão das interações sociais se faz muito oportuna para a situação atual, onde se faz necessário a reflexão sobre nossos valores, e nossa conduta como seres humanos. Através de sua concepção cênica e coreografia, o espetáculo subjetivamente questiona se realmente escolhemos todos os dias o que se faz necessário para a evolução de todos, do meio em que vivemos, da nossa nação e do nosso planeta, que de fato, sua preservação necessita de muita atenção nesse momento.

Data: 13/11

Horário: 19h

Local: Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665, Centro)

Ingressos e programação completa: www.sesc-rs.com.br/palcogiratorio

Classificação etária: Livre

Duração: 40 minutos

Gênero: Circo

Ficha Técnica:

Coordenadora geral e produtora executiva: Renata Mesquita Zimmermann

Diretor artístico, roteirista e produção de palco/cena: Eduardo Correa

Assessor logística: Marizete Oliveira de Mesquita

Figurinista: Sandra Jorge Bach

Cenógrafo: Deniel Lemes dos Santos

Músico: Adriano Scheifler Pereira Dias

Maquiador: Lara Lemes dos Santos e Deniel Lemes dos Santos

Artistas: Roberta Alfaya, Paulo Sturmer, David Domingos, Dirceu Mendes de Lima, Felipe de Carvalho Dutra, Lara

Lemes dos Santos, Deniel Lemes dos Santos