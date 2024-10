Escola Cônego João Marchesi celebra 45 anos de amor e educação com homenagem às professoras pioneiras e envolvimento dos alunos

Escola Cônego João Marchesi, em Canela, destaca a trajetória de sua comunidade escolar com peça teatral.

No dia 23 de outubro, a Escola Cônego João Marchesi, fundada em 1979, celebrou seus 45 anos com uma série de atividades voltadas para os alunos. Com 248 estudantes matriculados, a instituição oferece turmas do pré II até o nono ano, além do turno integral repleto de atividades, como projetos socioambientais, jogos, artesanato e reforço escolar. Sob a coordenação da diretora Graciela Hodorf e da vice-diretora Elizane L. Macedo, a escola conta com uma equipe de 32 funcionários dedicados.

O grande destaque da comemoração foi a peça de teatro “A história está aqui”, idealizada pela professora Letícia Fonseca, que está há três anos na escola e percebeu a importância de homenagear as profissionais mais antigas. A peça prestou tributo a 11 professoras e a uma funcionária no cargo de cozinheira, todas com uma longa trajetória na instituição. Com uma trama emocionante, os personagens representaram momentos marcantes da vida escolar, culminando em uma homenagem que destacou a dedicação de cada uma ao longo dos anos. A professora Bruna Strack Tomaszewski foi fundamental no apoio a Letícia nessa ideia e atuou como narradora da peça.

“A peça foi uma forma de reconhecer o trabalho e a história das profissionais que construíram essa escola de maneira discreta, mas essencial,” explica a professora Letícia.

O evento também contou com a participação ativa dos alunos, que contribuíram para todos os detalhes da peça. Alunos do turno integral e a estudante do 8º ano, Laura Bert, participaram ativamente da organização, desde a montagem dos cenários até a coordenação das apresentações, demonstrando o envolvimento e o espírito de união de toda a comunidade escolar.

A escola também se destaca pelo projeto de monitores e pelo Grêmio Estudantil, que oferecem aos alunos oportunidades de liderança e participação em causas importantes. Desde sua fundação, a Escola Cônego João Marchesi mantém uma relação próxima com a comunidade, sendo uma referência para as famílias do bairro.