Sindtur promoveu treinamento sobre estratégias para construção de metas através do Flutua

O Sindtur Serra Gaúcha realizou nesta quarta-feira (23) um treinamento que envolve o sistema Flutua+ sobre como utilizar os dados do Flutua para construir suas metas em 2025.

O treinamento pela manhã foi dirigido para o setor de da hotelaria, e, à tarde, para a gastronomia e atrativos turísticos. O treinamento foi prático onde foram abordados temas como analisar tendências do mercado e como podem impactar no negócio das empresas, além de uma discussão de estratégias inovadoras para 2025. Durante o encontro foram compartilhados experiências e melhores práticas entre os participantes.

O treinamento aconteceu no Espaço Sicredi e foi ministrado pelo consultor Thomas Hartmann, especialista na área de marketing para turismo e desenvolvimento de metodologias de consultoria e ensino para inovação, marketing e vendas.

O treinamento sobre como utilizar os dados do Flutua para construir suas metas em 2025 com utilização da plataforma Flutua+ foi uma realização do Sindtur Serra Gaúcha com apoio da Sicredi Pioneira e Sebrae/RS.