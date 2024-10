Sonho de Natal começa com decoração de pinheirinhos na avenida Júlio de Castilhos

O Natal está oficialmente chegando à Canela! A cidade já começa a vestir-se para a época mais mágica do ano com a tradicional decoração de pinheirinhos ao longo da avenida Júlio de Castilhos que acontece nesta sexta-feira (25), das 14h às 16h.

A iniciativa promete encantar moradores e visitantes, trazendo a atmosfera natalina que a cidade oferece ano após ano.

Com luzes e ornamentos brilhantes, a decoração dos pinheirinhos pelas empresas canelenses marca o início de uma série de atividades culturais e de lazer que compõem o evento.

A decoração do Sonho de Natal deste ano vem carregada de elementos que relembram as tradições locais, integrando ainda mais a comunidade ao espírito natalino.

O evento conta com o apoio de voluntários e equipes de decoração que trabalham arduamente para transformar Canela em um cenário de sonho. A prefeitura ressalta que as luzes natalinas serão acesas nos próximos dias, criando um espetáculo de cores e luzes que promete atrair turistas de diversas partes do país.

Trilhos da Magia: Incentivo ao Comércio Local

A campanha Trilhos da Magia é uma iniciativa da ACIC (Associação Comercial e Industrial de Canela) para incentivar os empresários a decorarem suas fachadas, vitrines e participarem da tradicional montagem dos pinheirinhos.

Objetivos da campanha

• Atrair turistas, promovendo o consumo no comércio local.

• Criar um clima de união, alegria e resgatar o espírito comunitário.

• Valorização das empresas que contribuem para o embelezamento da cidade.

A comunidade, turistas e comerciantes estão convidados a entrar nos Trilhos da Magia e contribuir para fazer de Canela o destino ideal para celebrar o espírito natalino!