Bola 8/Espelho Gaúcho domina a 1ª Divisão do Campeonato Municipal de Futsal de Canela

O Campeonato Municipal de Futsal de Canela está pegando fogo! A equipe Bola 8/Espelho Gaúcho se consolidou na liderança da 1ª divisão, mostrando um futebol de alto nível e deixando os adversários para trás.

Com 18 pontos em 6 jogos, a equipe liderada pelo técnico Daniel Model, possui um aproveitamento de 100%, com 6 vitórias e nenhum empate ou derrota. A equipe se destaca tanto no ataque, com 32 gols marcados, quanto na defesa, sofrendo apenas 17 gols.

Outros destaques da competição:

Hortênsias Futsal: A equipe ocupa a segunda posição com 12 pontos, mostrando uma boa regularidade.

A equipe ocupa a segunda posição com 12 pontos, mostrando uma boa regularidade. Galera da Estevão: Na terceira posição, a equipe também possui 12 pontos, mas com um saldo de gols inferior ao Hortênsias Futsal.

Na terceira posição, a equipe também possui 12 pontos, mas com um saldo de gols inferior ao Hortênsias Futsal. Âncora: Com 10 pontos, a equipe ocupa a quarta posição e busca se aproximar das líderes.

Com 10 pontos, a equipe ocupa a quarta posição e busca se aproximar das líderes. JA Futsal: A equipe do JA Futsal vem mostrando um bom desempenho e ocupa a quinta posição na tabela. Com um ataque eficiente e uma defesa sólida, o JA Futsal tem tudo para surpreender e brigar por uma vaga nas fases finais da competição.

Com metade da competição disputada, a briga pelo título da 1ª divisão está cada vez mais intensa. As equipes de meio de tabela buscam se aproximar das líderes, enquanto as equipes do pelotão de trás lutam para sair da zona de rebaixamento.

Ação nas Quadras e Transmissão ao Vivo!

Para acompanhar todos os detalhes do campeonato, você pode acessar o site https://www.copafacil.com/-wuv7. No site, você encontra a tabela de classificação, os resultados dos jogos, as estatísticas dos jogadores e muito mais.

Transmissão ao vivo:

Para facilitar o acesso dos torcedores, todos os jogos do campeonato são transmitidos ao vivo pelo YouTube Portal da Folha TV, sempre nas segundas-feiras. Dessa forma, quem não puder comparecer aos jogos poderá acompanhar todas as emoções da competição pela internet.

Próximas rodadas:

Nesta quinta (24), se enfrentam Guará X JA Futsal e Âncora e Casa Blanca.

Na segunda (28), os confrontos são: CasaBlanca X Guará, Bola 8 X Âncora e JA Futsal x Certinho Evento.

O esporte da Folha tem o apoio de:

Prefeitura de Canela

Círculo Saúde

Abo/AdylNet

R7 Autocenter

Parque do Caracol

IACKS Serviços Contábeis