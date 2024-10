Brigada Militar de Canela prende dupla autora de furto em lojas de celulares

Na manhã de sexta-feira (25/10) a Brigada Militar de Canela prendeu dois indivíduos responsáveis pelo furto em uma loja de celulares no centro de Canela.

O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira (24), quando um deles quebrou a janela de vidro da porta e furtou alguns aparelhos celulares, enquanto o outro ficou dando cobertura. O fato não foi informado a Brigada Militar, mas ao ter conhecimento do ocorrido de pronto iniciou diligências e ações de inteligência, através de troca de informação com a Polícia Civil e as guarnições do policiamento ostensivo da Brigada Militar de Canela.

Os dois indivíduos, de 24 e 27 anos, com antecedentes por furtos e tráfico de drogas, foram presos pelos Policiais Militares em uma casa abandonada, sendo que eles ainda estavam com as roupas usadas no crime.

Ambos foram encaminhados ao presídio de Canela.