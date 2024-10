Festuris Gramado: Torneio de Beach Tennis exalta turismo esportivo

Festuris vai integrar esportistas no dia 10 de novembro. Inscrições se encerram em 30 de outubro

O esporte que está expandindo e virando sensação mundo afora, o Beach Tennis, terá um torneio entre os players credenciados no 36ª Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado, que ocorre de 7 a 10 de novembro. O evento esportivo será no dia 10, nas quadras do Curta Beach Tennis, em Gramado.

Abrir espaço para esta modalidade é uma das novidades deste ano. O objetivo é proporcionar momentos de descontração entre os participantes e fortalecer o networking.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de outubro, e para participar não precisa ter uma dupla formada, é possível se inscrever de forma individual. As vagas são limitadas. Serão disputadas quatro categorias, duas no masculino (iniciante e intermediário) e duas no feminino (iniciante e intermediário). Cada competidor ganhará uma camiseta do certame.

Para participar é necessário apresentar credencial do Festuris. Abav/RS e Curta Beach Tennis são os apoiadores do torneio. O patrocínio é do país Aruba, que se tornou referência mundial no Beach Tennis. A coordenação e organização técnica está a cargo de Gabriel Morales. Mais informações pelo contato (54) 98146.7069.

QR Code para inscrição:

FUTEBOL DO FESTURIS – O tradicional torneio de futebol de campo vai colocar frente a frente a Seleção Gaúcha e o Resto do Mundo no dia 9 de novembro. O duelo de integração está marcado para começar às 10h, no complexo da Vila Olímpica, na Várzea Grande. Após o jogo haverá um almoço de confraternização.

SOBRE O FESTURIS – O Festuris – Feira Internacional de Turismo é um evento que acontece em Gramado desde 1989. É um palco de debates de temas relevantes da atualidade e uma feira de negócios, considerada a mais efetiva em resultados para os expositores. Para este ano, o Festuris estima um crescimento entre 10% e 15%, com mais de 400 estandes na feira e mais de 50 destinos internacionais. Mais de 2.500 marcas devem participar.

Texto: Fernando Gusen | fernando@rossiezorzanello.com.br