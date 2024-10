Futebol 7 de Canela: Uma Retomada Agradável e Competitiva!

Canela volta a vibrar com o futebol 7!

A cidade de Canela vive a retomada das competições esportivas, com destaque para o futebol 7, que tem sido um sucesso absoluto. O Campeonato Municipal de Futebol 7, em especial, surpreendeu a todos com um número expressivo de 15 equipes inscritas, demonstrando o grande interesse da comunidade pela prática esportiva.

Primeira rodada emocionante:

A primeira rodada, realizada no último domingo, dia 20, no Parque do Sesi, reuniu atletas, familiares e amantes do esporte. Os jogos foram marcados pela emoção, pela disputa acirrada e pela alegria de voltar a praticar o esporte.

Destaques da primeira rodada:

Rio Grande iniciou a competição com o pé direito, vencendo o Lobos do Rio Branco por 2 a 0.

iniciou a competição com o pé direito, vencendo o Lobos do Rio Branco por 2 a 0. MB Sports também começou a competição com uma goleada, vencendo o Renegados por 4 a 0.

também começou a competição com uma goleada, vencendo o Renegados por 4 a 0. GDE B e Los Amigos fizeram um jogo equilibrado, terminando em 1 a 1.

e Los Amigos fizeram um jogo equilibrado, terminando em 1 a 1. União Rancho Grande venceu o Elite por 3 a 1.

venceu o Elite por 3 a 1. Âncora goleou o Abelhudos por 5 a 2.

goleou o Abelhudos por 5 a 2. Atlético Canelense venceu o Galera da Estevão por 3 a 1.

E as emoções continuam…

Neste final de semana, a competição promete ainda mais emoção, com jogos que prometem ser decisivos para a classificação, a partir das 9h de domingo (27), no Parque do Sesi. Destaque para os confrontos entre: