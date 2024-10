Futsal Feminino de Canela chega à última rodada da fase de classificação

O Campeonato Municipal de Futsal Feminino de Canela está a todo vapor! Com a 5ª rodada já encerrada, a equipe Donna F.F. se mantém na liderança absoluta, demonstrando um futebol de alto nível e deixando as adversárias para trás.

A tabela de classificação:

Com 9 pontos em 3 jogos, a equipe liderada pela atleta Angela Masotti, possui um aproveitamento de 100%, com 3 vitórias e nenhum empate ou derrota. A equipe se destaca tanto no ataque, com 21 gols marcados, quanto na defesa, sofrendo apenas 2 gols.

Outros destaques da competição:

Antes do Bar: A equipe ocupa a segunda posição com 6 pontos, mostrando uma boa regularidade.

A equipe ocupa a segunda posição com 6 pontos, mostrando uma boa regularidade. Blackout: Na terceira posição, a equipe também possui 6 pontos, mas com um saldo de gols inferior ao Antes do Bar.

Na terceira posição, a equipe também possui 6 pontos, mas com um saldo de gols inferior ao Antes do Bar. Boleiras: Com 3 pontos, a equipe ocupa a quarta posição e busca se aproximar das líderes.

Próximas rodadas: