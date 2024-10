Futsal Master de Canela 2024: jogos para definir liderança e lanterna, na noite de hoje

Canela – O Campeonato de Futsal Master de Canela 2024 está a todo vapor, e após a terceira rodada, a equipe CRC/União Rancho Grande desponta como líder absoluta na competição. Com 9 pontos em 3 jogos, o time mantém 100% de aproveitamento, além de uma sólida defesa com apenas 6 gols sofridos e um saldo de 7 gols.

Na segunda colocação aparece a Galera da Estevão, que somou 6 pontos em dois jogos, mostrando um desempenho promissor. Entre as equipes do meio da tabela, Amigos do Laje tem 6 pontos e 67% de aproveitamento, com duas vitórias e uma derrota até o momento. Já o Del Trago Futsal, com 4 pontos, ocupa a quarta posição.

Equipe Del Trago

O Tiririca Futsal e Mercenários ainda não encontraram o caminho das vitórias. O Tiririca tem apenas 1 ponto, enquanto os Mercenários seguem na lanterna sem nenhum ponto conquistado. As duas equipes se enfrentam na abertura da rodada desta noite, o empate deixa as duas equipes longe da zona de classificação, quem vencer, afunda o adversário na lanterna do campeonato.

O segundo jogo da noite é entre CRC/União Rancho Grande e GDE – Galera da Estevão, que precisa vencer por 3 gols de diferença se quiser alcançar a primeira posição da tabela.

Os jogos acontecem a partir das 19h30, no Ginásio Carlinhos da Vila. Após, acontecem dois jogos da última rodada do Futsal Feminino.