Patram promove aula sobre poluição no Programa Patrulheiro Ambiental Mirim em Canela

Na manhã de ontem, 24 de outubro de 2024, o Soldado De Aquino, instrutor de Educação Ambiental do 2° Pelotão Ambiental de Canela, realizou a sexta aula do Programa Patrulheiro Ambiental Mirim, na Escola Municipal Bertholdo Oppitz, em Canela. A atividade abordou o tema da poluição para 58 alunos do 4° ano, detalhando o conceito, os tipos de poluição e seus impactos.

Durante a aula, os estudantes aprenderam sobre as causas da poluição e a importância de reverem seus hábitos de consumo para contribuir com a preservação ambiental.