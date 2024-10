Vereadores participam de oficina temática final do Novo Plano Diretor de Canela

Nesta quinta-feira, 24, na Câmara de Vereadores de Canela, ocorreu a oficina temática “Estratégias para a Preservação do Ambiente Natural: parcelamento, uso e ocupação do solo urbano do Plano Diretor do município”, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente de Canela, em parceria com a Fundação Luiz Englert, que está responsável por todos os estudos, e por redigir o novo Plano Diretor de Canela.

Neste encontro, além de membros de conselhos essenciais para a cidade como o do Plano Diretor, do CONDEMA, entre outras instituições, estiveram presentes o Secretário de Meio Ambiente, Leandro Pereira Heidtmann, a equipe da Fundação Luiz Englert, orientada pelo professor Benamy Turkienicz, e vereadores da atual legislatura, e da futura, representados por Carmen Seibt, José Vellinho Pinto, Gabriela Cézar, Lucas Dias, Graziela Hoffmann e Rodrigo Rodrigues.

Este encontro, que prometeu ser um dos últimos antes da entrega da redação do Novo Plano Diretor de Canela, foi uma oportunidade para que a comunidade participasse ativamente no processo de planejamento urbano, ajudando a definir as diretrizes que orientarão o crescimento e desenvolvimento da cidade nos próximos anos.

O Plano Diretor é um instrumento fundamental para o ordenamento do espaço urbano, e sua revisão é essencial para garantir que o desenvolvimento de Canela seja sustentável, inclusivo e atenda às necessidades de toda a população.