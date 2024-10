Vitivinícola Jolimont apresenta Récolte Merlot:um vinho raro em edição limitada

Com lote especial limitado a apenas 600 garrafas, o vinho produzido a partir de uvas naturalmente desidratadas já está disponível para venda.

Récolte Merlot é o mais novo lançamento da Vitivinícola Jolimont, em que o apogeu da natureza e a arte da excelência em vinificação se encontram e se transformam em um rótulo raro. Este vinho fino tinto seco é um produto premium, elaborado em edição limitada de apenas 600 garrafas numeradas, refletindo a exclusividade e a complexidade que marcam o processo de sua produção. O segredo da matéria-prima está nas uvas cuidadosamente passificadas antes da colheita. Após o corte dos galhos, os frutos são mantidos no vinhedo além do tempo habitual com o propósito de desidratar e reter polifenóis, garantindo dulçor concentrado e intensidade no aroma. Um vinho potente, profundo e elegante, que já está disponível para venda pelo valor unitário de R$ 1.300,00.

A maturação de 18 meses em barris de carvalho francês conferiu uma estrutura robusta, onde aportou aromas de frutas negras em compota como amora e ameixa, licor de cassis e cereja em calda. No paladar, se torna marcante e untuoso, trazendo taninos persistentes e retrogosto longo, lembrando frutas secas. Além da sua singularidade gustativa e aromática, o vinho é apresentado em uma caixa sofisticada, completando para os apreciadores e colecionadores a oportunidade de adquirir uma verdadeira joia vínica, cheia de personalidade e muitas camadas de sabor. Destaca-se ainda pelo potencial de guarda impressionante de até 20 anos.

Para degustar, as harmonizações indicadas são com pratos intensos, como carnes de caça, carnes bovinas de cocção lenta, queijos maturados e risotos bem cremosos. A combinação também é perfeita com chocolate amargo. Seja para guardar, presentear ou desfrutar, o Récolte Merlot da Jolimont é o resultado de uma produção especial e restrita, que promete proporcionar uma experiência sensorial inesquecível, transcendendo o simples ato de beber vinho.



SOBRE A JOLIMONT

A vitivinícola Jolimont é uma das vinícolas mais visitadas do Brasil e recebe anualmente mais de 200 mil visitantes de todos os estados brasileiros e também do exterior. A empresa figura na segunda colocação do ranking de Melhores Vinícolas e Adegas do Brasil, do Tripadvisor, e tem como compromisso a democratização do vinho. Para isso, oferece diferentes opções de visitação e experiências inovadoras voltadas ao enoturismo, como a degustação de produtos com harmonização e a tradicional pisa de uvas. Localizada no Morro Calçado, em Canela (RS), na Serra Gaúcha, a vitivinícola atua com venda direta ao consumidor final, possui mais de 15 lojas entre o município sede e Gramado, além das vendas por e-commerce. São mais de 70 produtos no portfólio com rótulos de destaque internacional, com premiações em países como Inglaterra, Itália, França, Argentina, Espanha, Portugal, Canadá e Grécia. Para saber mais acesse www.vinicolajolimont.com.br ou acompanhe os principais lançamentos através do @jolimontvinicola nas redes sociais.