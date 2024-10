Lançamento do Livro “Tropeirismo – Uma Síntese Didática” em Taquara

No dia 21 de novembro, às 19h30, o auditório do prédio Administrativo, das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), se tornará um ponto de encontro para os apaixonados da cultura gaúcha e interessados na história do tropeirismo. Será o cenário do lançamento do livro “Tropeirismo – Uma Síntese Didática”, uma obra dos autores Valter Fraga Nunes e Marco Aurélio Angeli, conhecido como Zoreia. Ambos são especialistas dedicados à preservação e divulgação desta rica tradição cultural que marcou a história do sul do Brasil.

Valter Fraga Nunes, natural de Viamão, traz consigo uma sólida formação como biólogo e mestre em botânica. Com mais de quatro décadas de envolvimento no Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), ele tem se dedicado, nos últimos 20 anos, ao estudo do tropeirismo. Atualmente ocupa o cargo de vice-diretor do Departamento de Tropeadas do MTG/RS. Sua vasta experiência no campo e na academia, além de sua atuação na Comissão Gaúcha de Folclore e na Academia Sorocabana de Letras, o tornam uma referência no tema.

Marco Aurélio Angeli, por sua vez, é produtor rural de Taquara e criador de muares e asininos. Também membro da Comissão Gaúcha de Folclore e sócio correspondente da Academia Sorocabana de Letras, Zoreia se destaca como idealizador dos Festejos Farroupilha do Vale do Paranhana. Seu papel como diretor do Departamento de Tropeadas do MTG/RS e do CBTG reforça seu compromisso com a tradição.

Os autores têm contribuído para a educação, introduzindo o ensino do tropeirismo nas escolas de Taquara, onde compartilham seus conhecimentos sobre manejo de muares, abrangendo desde doma até carregamento. “É um trabalho de mais de 30 anos e agora estamos conseguindo com que o ensino do Tropeirismo seja conteúdo de sala de aula em Taquara”, destaca Zoreia.

Forma de auxiliar o aprendizado

Já Nunes explica que sentiram a necessidade de fazer o livro, de forma didática, para auxiliar, principalmente professores e pessoas que gostam da temática. “Percebemos que existem por aí, muitas informações desencontradas sobre tropeirismo, e como temos um vasto conhecimento, queremos que as pessoas aprendam de forma correta”, explica.

“Tropeirismo – Uma Síntese Didática” é uma obra abrangente, dividida em nove capítulos que exploram a história do tropeirismo ao redor do mundo, sua evolução na América do Sul e no Brasil, além de discutir os diferentes tipos de tropas, o papel do tropeiro e os trajes típicos. Um destaque especial é o mapa das antigas rotas que cortavam o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

O lançamento será uma oportunidade para aqueles que desejam aprofundar seu conhecimento sobre essa tradição que faz parte da identidade cultural do Brasil. As Faculdades Integradas de Taquara estão localizadas na Avenida Oscar Martins Rangel, 4500, ERS-115, bairro Fogão Gaúcho, em Taquara.

Texto: Claucia Ferreira

Crédito de fotos: Maicon Costa