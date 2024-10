Bola 8 segue imbatível na 1ª Divisão de Canela

JA assume a vice-liderança e entra na briga pela vaga direta nas semifinais

O campeonato municipal de futsal de Canela está pegando fogo! A equipe Bola 8/Espelho Gaúcho segue consolidada na liderança da 1ª divisão, demonstrando um futebol de alto nível e deixando seus adversários para trás.

Com 21 pontos em sete jogos, a equipe, sob o comando do artilheiro Mateuzinho (14 gols), conta com sete vitórias e nenhuma derrota. O Bola 8 se destaca tanto no ataque, com 35 gols marcados, quanto na defesa, que sofreu apenas 17 gols.

A rodada mais recente trouxe mudanças na tabela: o JA Futsal conquistou uma vitória impressionante de 8 a 0 sobre o Certinho Evento e subiu para a segunda posição, agora com 14 pontos. A equipe entra forte na disputa por uma vaga direta nas semifinais.

Outros destaques da competição:

• Hortênsias Futsal: Na quinta posição, com 12 pontos, mostra boa regularidade.

• Galera da Estevão: Com os mesmos 12 pontos, ocupa a sexta colocação, mas com um saldo de gols inferior ao Hortênsias.

• Guará Futsal: Está em quarto, com 13 pontos, mesma pontuação do Âncora, 3º colocado, e ainda briga para subir na tabela.

Fórmula de disputa:

Os dois primeiros colocados garantem vaga direta nas semifinais, enquanto o 3º enfrenta o 6º e o 4º duela com o 5º na repescagem para definir os outros semifinalistas. Em caso de empate, o primeiro critério de desempate é o menor número de gols sofridos, seguido de gols marcados e saldo de gols.

A próxima rodada, que acontece amanhã, trará os confrontos entre Hortênsias Futsal e Galera da Estevão, além de Monterrey contra Corinthians.

