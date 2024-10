Gilberto Tegner, o Tolão, fala sobre os primeiros passos para 2025

Entrevista, ao vivo, acontece na manhã desta quarta (30/10), a partir das 8h

O Jornalista Francisco Rocha entrevista o Vice-prefeito eleito de Canela, Gilberto Tegner, o Tolão, na manhã desta quarta (30/10), a partir das 8h.

Na pauta, o desenvolvimento de Canela, cultura, esportes e, principalmente, os primeiros passos do novo Governo, a partir de 2025.

A entrevista, ao vivo, será transmitida no canal do YouTube do Portal da Folha TV, pelo link https://www.youtube.com/live/F5xjmh9UES8 e na página do Facebook da Folha de Canela.

Agende-se para assistir e participar no chat ao vivo.