Hospital de São Francisco de Paula inaugura novo setor de urgência e emergência

Através do programa Assistir, instituição também vai realizar mais 370 mamografias mensais

Com a presença da secretária da Saúde, Arita Bergmann, o Hospital Geral de São Francisco de Paula inaugurou nesta sexta-feira (25) o setor de urgência e emergência, reformado e ampliado com R$ 550 mil do programa Avançar Mais. Na ocasião, também foi assinado termo aditivo ao contrato de prestação de serviços, com o incremento de R$ 199,8 mil anuais para a realização de mais 370 exames de mamografia mensais no local.

Os recursos do programa Avançar, do Governo do Estado, através da Secretaria da Saúde, possibilitaram adaptações na estrutura, com nova pintura, troca do piso, adequação das instalações elétricas e hidráulicas e sistema de telefonia, além de climatização em todos os ambientes.

Com as adaptações, passaram a ser realizados três mil atendimentos mensais no setor de urgência e emergência. De acordo com a direção, a meta é chegar a quatro mil atendimentos até junho de 2025.

“Com essa nova estrutura, o Hospital de Sao Francisco de Paula passa a ser um dos serviços que dá conta do atendimento não só da população referenciada como a orgulhar a saúde no Estado do Rio Grande do Sul”, disse Arita Bergmann na cerimônia. No evento, Maria Lima, mãe de Mateus, internado no hospital, ressaltou, ao lado da secretária da Saúde, o atendimento recebido no local.

“Não foi uma reforma. Nós fizemos uma urgência e emergência nova”, disse o prefeito de São Francisco de Paula. “Quem conheceu e quem conhece agora sabe o quanto o hospital evoluiu”.

No mês em que se comemora o Outubro Rosa, também foi assinado um termo aditivo ao contrato que eleva de 50 para 420 por mês o número de mamografias que serão realizadas por mês no hospital. O incentivo faz parte do programa Assistir.

Foto: saude.rs.gov.br