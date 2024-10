Jogos escolares de Voleibol movimentam o Ginásio Perinão até a sexta-feira

Nesta terça-feira (29), Gramado deu início aos Jogos Escolares de Voleibol, que se estenderão até a sexta-feira, 1º de novembro. Com a participação de 16 colégios, as competições acontecem nas categorias juvenil, mirim, pré-mirim e infantil, com momentos de muita emoção e confraternização entre os jovens atletas.

Os Jogos Escolares visam incentivar a prática esportiva e promover a integração entre os estudantes, além de descobrir novos talentos. As premiações serão entregues do primeiro ao quarto lugar em cada categoria, valorizando o esforço e a dedicação dos participantes.

O secretário de Esporte e Lazer de Gramado, Lucas Roldo, destacou a importância do evento. “Os Jogos Escolares são uma oportunidade única para os jovens se desenvolverem não apenas como atletas, mas também como cidadãos, cultivando valores como a amizade e o respeito”.

As competições contarão com diversas modalidades, e a expectativa é de que o espírito esportivo e a rivalidade saudável estejam presentes em cada partida.

Confira a agenda da semana

29/10 (terça-feira) – manhã – Juvenil Masculino

29/10 (terça-feira) – tarde – Pré-Mirim masculino

30/10 (quarta-feira) – manhã – Juvenil Feminino

30/10 (quarta-feira) – tarde – Pré-Mirim – Feminino

31/10 (quinta-feira) – manhã – Mirim masculino

31/10 (quinta-feira) – tarde – Infantil Masculino

01/11 (sexta-feira) – manhã – Mirim Feminino

01/11 – (sexta-feira) – tarde – Infantil Feminino