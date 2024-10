Modo de fazer queijo artesanal serrano é registrado como patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul 

Uma tradição de dois séculos está prestes a ser reconhecida oficialmente como patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul. O modo de fazer do queijo artesanal serrano será inscrito no Livro de Registro dos Saberes, consolidando seu status de patrimônio imaterial do Estado. A solenidade de assinatura do registro, promovida pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), ocorre nesta quarta-feira (30/10), a partir das 15h, no Teatro Oficina Olga Reverbel do complexo Multipalco.

O trabalho de inventariação deste bem cultural foi realizado por representantes da Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ascar-Emater/RS) e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com a assessoria técnica do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), instituição da Sedac. De acordo com o parecer técnico, a história do queijo serrano está profundamente ligada à cultura gaúcha, associada à pecuária extensiva e aos tropeiros. Ainda conforme o texto, a essência e os métodos tradicionais foram preservados, mesmo com as inovações tecnológicas, como a prensa hidráulica e o coalho industrial. A íntegra do documento, emitido pelo Iphae e aprovado pela Câmara Temática do Patrimônio Cultural Imaterial, em 6 de setembro, está disponível no link.

Este será o terceiro bem a ser reconhecido. O primeiro foi o Sistema Cultural e Socioambiental da Erva-Mate Tradicional, registrado em junho de 2023 e o modo de fazer artesanato com a palha de butiá, listado em agosto de 2023. A partir do registro, medidas de salvaguarda serão desenvolvidas junto às comunidades. A proteção do bem imaterial se dá nos eixos mobilização social e alcance da política; gestão participativa no processo de salvaguarda; difusão e valorização; produção e reprodução cultural.

Serviço:

O quê: Solenidade de assinatura do Registro do Modo de Fazer Queijo Artesanal Serrano

Quando: Quarta-feira, 30/10

Horário: a partir das 15h

Onde: Teatro Oficina Olga Reverbel, complexo Multipalco