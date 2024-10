Quatro Municípios da Serra Gaúcha participam da Brazil Travel Market em Fortaleza

Entre os dias 24 e 25 de outubro, Canela, Gramado, Nova Petrópolis e Bento Gonçalves marcaram presença na Brazil Travel Market (BTM), uma das principais feiras de turismo do Norte-Nordeste, realizada no Centro de Eventos Ceará. O evento reuniu mais de cinco mil profissionais do setor, incluindo expositores, agentes de viagens e representantes de órgãos de turismo de diversas esferas.

No estande organizado pelo Governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, a Secretaria de Turismo e Cultura de Canela apresentou seus atrativos, como o Space Adventure, a Roda Canela e a Churrascaria Garfo e Bombacha. Além disso, destacou o evento “Sonho de Natal”, que ocorre até 12 de janeiro.

Os parques SkyGlass, Bondinhos Aéreos e Jangal das Araucárias, representados pelo Grupo Swan, também marcaram presença na BTM, contribuindo para um forte networking e capacitação no setor. A participação dos municípios reforça a importância da Serra Gaúcha como um destino turístico diversificado e atrativo.

Foto: divulgação