Campeonato de Vôlei Feminino de Canela realiza segunda rodada nesta quarta-feira

A Administração Municipal de Canela, por meio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL), se prepara para dar continuidade ao Campeonato Municipal de Vôlei Feminino nesta quarta-feira (30/10) no Ginásio Carlinhos da Vila. A primeira rodada trouxe disputas intensas e vitórias decisivas, com o R7/Squad e a AABB assumindo a liderança após vencerem seus jogos por 2 sets a 0.

A segunda rodada promete novos confrontos emocionantes e grandes disputas em quadra. Às 20h00, a equipe As Gurias Voleibol enfrentará o R7/Squad, que busca manter o bom desempenho e seguir invicto. Em seguida, às 21h00, a AABB, também invicta, enfrentará o Toque de Pele, que tentará conquistar sua primeira vitória e reverter o resultado da estreia.

Classificação após a Primeira rodada

1° R7/Squad: 3 pontos | 1 jogo | 1 vitória

2° AABB: 3 pontos | 1 jogo | 1 vitória

3° As Gurias Voleibol: 0 pontos | 1 jogo | 0 vitórias

4° Toque de Pele: 0 pontos | 1 jogo | 0 vitórias

A Prefeitura de Canela convida a comunidade a comparecer no Ginásio Carlinhos da Vila para prestigiar as equipes locais. A entrada é gratuita.