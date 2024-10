Clube do Livro de Canela comemora 13 anos com debate especial nesta quinta-feira

O Clube do Livro de Canela comemora 13 anos de atividade com um encontro especial nesta quinta-feira, 31 de outubro, às 19h, no Gato Preto. A obra selecionada para o debate é O mendigo que sabia de cor os adágios de Erasmo de Rotterdam, do autor Evandro A. Ferreira (2012), publicada pelo Grupo Editorial Record.

O evento, que contará com uma taxa de R$25 para custear o coquetel comemorativo, também oferece a opção de participação online mediante contribuição de R$15 via Pix, destinada ao Fundo de Leitura do Clube. Durante o encontro, jovens do Programa Transformar-te, de Gramado, participarão pela primeira vez, a convite da professora Naiana Amorim, que os incentivou na leitura da obra.

O próximo livro para o encontro de novembro já está definido: A livraria mágica de Paris, da escritora alemã Nina George. O debate ocorrerá no dia 28 de novembro, em formato híbrido, e o local será divulgado em breve. Interessados em acompanhar as novidades podem seguir o perfil do clube no Instagram, @clubedolivrodecanela.