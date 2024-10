Festuris incentiva a arte e a cultura na feira de negócios

A cultura é um dos importantes segmentos do turismo e combina com bons negócios. Esse entendimento motivou a Rossi & Zorzanello a disponibilizar espaço para o movimento cultural de Gramado e região dentro do Festuris – Feira Internacional de Turismo. E pelo segundo ano consecutivo, integrantes de entidades culturais do município irão interagir com os visitantes nos corredores da feira de negócios.

Mais do que valorizar arte e artistas, a iniciativa remete à origem das fundadoras do Festuris, Marta Rossi e Silvia Zorzanello (em memória) que desde a juventude sempre se envolveram e lideraram iniciativas culturais de Gramado.

“A cultura está no nosso sangue”, afirma Marta Rossi, que atualmente integra a Academia Gramadense de Letras e Artes (AGLA), instituição que estará presente na feira, com um estande. Marta lembra que a cultura tem um forte apelo turístico, exemplificando os museus, prédios históricos, exposições, entre outros.

Cultura e turismo conectados

A Academia Gramadense de Letras e Artes novamente levará arte e cultura para o Festuris. “No mundo inteiro, cultura e turismo sempre estiveram conectados, abrindo campos de observações extremamente importantes para o desenvolvimento global”, afirma o escritor e presidente da AGLA, Marco Antônio Lopes Ferreira.

Ele acrescenta que “quando falamos de uma Academia de Letras e Artes inseridas no contexto turístico, olhamos para seu principal objetivo, que é promover e preservar a cultura literária, artística e intelectual de um país e de seu povo. É importante trabalhar para garantir os seus ideais, por exemplo, promovendo estudos literários, valorizando as artes, incentivando a criação e apreciação de diversas formas de expressão artísticas, dentre elas letras, música, pintura, fotografia, teatro entre outros. Todas essas atividades estão neste contexto turístico que cresce a todo instante”.

Por um lado, segundo Marco Antônio, essa participação pode enriquecer o evento e aproximar mais pessoas da arte. Durante o evento, artistas estarão realizando a sua arte ao vivo, fazendo pinturas, esculturas e expondo obras. Além de apreciar, os participantes do Festuris também poderão comprar as obras.

Artistas visuais interagindo com o público

Nos corredores da feira de negócios, artistas da Associação Cultural Artes Visuais Gramado (ACAVG) estarão pintando telas com as mais variadas técnicas.

A artista plástica Lourdes Abreu considera relevante essa participação dos artistas. “Vamos pintar, demonstrar e falar sobre artes visuais. Nossa proposta é ter muita interação com o público”, afirma Lourdes.

“É elogiável essa iniciativa. É uma empresa privada incentivando a cultura e aproximando a arte local com o turismo nacional e internacional”, destaca Lourdes.

“É muito interessante esta interação entre artistas e visitantes da feira”, complementa Lourdes. Ela enfatiza que a cultura é um segmento do turismo que cada vez mais atrai a atenção dos viajantes. “O Festuris está valorizando isso, está incentivando o hábito do turismo cultural”, elogia ela.

Os artistas visuais que estarão participando do evento são Lourdes Abreu, Ricardo Veras, Juliana Faber, Janice Teixeira, Rosângela Teixeira, Neusa Santarosa, Silvia Pilla, Ana Birnbaum, Adelvane Braga e Mara Fahrion.

SOBRE O FESTURIS – É um evento que acontece em Gramado desde 1989. É um palco de debates de temas relevantes da atualidade e uma feira de negócios, considerada a mais efetiva em resultados para os expositores. Para este ano, o Festuris estima um crescimento entre 10% e 15%, com mais de 400 estandes na feira e mais de 50 destinos internacionais. Mais de 2.500 marcas devem participar.

Texto: Ilton Müller

Fotos: Festuris/Divulgação