Mãe de menino abandonado em Três Coroas é encontrada morta em Porto Alegre

Pai do menino, o qual abandonou criança em ônibus, é principal suspeito

Três Coroas – A Polícia Civil de Três Coroas informou na manhã desta quarta-feira (30) que concluiu o inquérito policial que investigou o abandono de um menino de três anos em um ônibus, na noite de 22 de outubro. O caso chocou a comunidade do Vale do Paranhana e, após um trabalho minucioso das forças de segurança e órgãos responsáveis, a criança foi entregue ao avô paterno.

A história parecia ter chegado ao fim, mas novos desdobramentos foram revelados pelas autoridades. Segundo a Polícia Civil, as investigações também foram direcionadas para apurar a responsabilidade penal da genitora da criança, que inicialmente era suspeita de ter participado do abandono. No entanto, a mãe, identificada como Caroline Luft, de 29 anos, foi encontrada morta em avançado estado de putrefação (cerca de uma semana ou mais) na tarde de terça-feira (29), na casa do casal, em Porto Alegre.

O corpo foi encontrado por agentes da polícia, escondido em um saco plástico no quarto do casal, debaixo da cama. Vizinhos teriam acionado as autoridades em razão do mau cheiro que exalava do local, que estava trancafiado desde o dia em que o pai e a criança se dirigiram até a cidade de Três Coroas.

O caso da morte de Carolina está sendo investigado como feminicídio pela Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), de Porto Alegre, com suspeita de que o autor seja seu companheiro, que está preso preventivamente na penitenciária de Sapucaia do Sul por conta do abandono.

As informações são do Jornal Repercussão Paranhana