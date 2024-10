PÃO DE JUDÁ: A MORTE NÃO É A PIOR TRAGÉDIA

Em João 3:18, está escrito: “Quem nEle crê não é julgado; o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus”.

A morte não é a pior tragédia. A pior tragédia é partir desta vida sem conhecer Deus. Os que creem em Cristo e O buscam, desfrutam das bênçãos celestiais nesta terra e ainda têm a certeza de que a morte não é o fim, e sim o início da vida eterna. Já os que não creem em Cristo e não O buscam, não possuem a vida eterna e não têm esperança após a morte. Eles não desfrutam das bênçãos divinas e possuem uma vida pobre de experiências com o Criador.

Não se atemorize com a morte natural! Busque a Deus para desfrutá-Lo agora e depois. Jesus disse: “… Eu Sou a ressurreição e a vida. Quem crê em Mim, ainda que morra, viverá” (João 11:25).

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Oração: Novo Nascimento

Amado Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, chego a Ti, pela fé, e neste momento confesso que sou um pecador e careço da Tua glória, eu me arrependo da minha vida de pecados em que estive rejeitando a Tua graça e peço-Te misericórdia e pelo Sangue de Jesus recebo o Teu perdão.

Eu abro o meu coração e Te convido a fazer em mim morada permanente, eu declaro que Te aceito como único Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, integra-me, hoje, no Corpo de Cristo e escreve o meu nome no livro da vida. Eu Te agradeço e Te louvo em nome do Senhor Jesus Cristo.

Amém.

