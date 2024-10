Representante da região empossado no Conselho Estadual de Cultura

Oriundo do município de Bom Jesus, o sociólogo, ativista e produtor cultural Duclerc Silva, foi empossado como membro titular do Conselho Estadual de Cultura do RS para o biênio 2024/2026. Eleito pelo setorial de Culturas Populares, mas com ampla atuação em diversos setores e segmentos da cultura, Duclerc já alcançou reconhecimento estadual e até nacional, principalmente pelo ativismo com as culturas indígenas, no setor do livro, no teatro e no audiovisual. Indicado pelo CTG Herança de Tropeiros, de Bom Jesus, na eleição Duclerc representou também as regiões da Serra e das Hortênsias, além dos Campos de Cima da Serra, e agora ocupa lugar importante para a Cultura do Estado do Rio Grande do Sul.

A cerimônia de posse foi realizada na manhã de segunda-feira, dia 28 de outubro, no Salão Mourisco, da Biblioteca Pública do Estado, em Porto Alegre, com a participação da secretaria de Estado da Cultura, Beatriz Araújo. Também estavam o secretário adjunto, Benhur Bortolotto, o coordenador do Sistema Estadual de Cultura Ruben Oliveira, a diretora da Biblioteca Estadual Ana Maria de Souza, conselheiros do biênio 2022/2024 e convidados.

“Me sinto muito feliz por ter recebido a oportunidade de ocupar um espaço crucial para o desenvolvimento cultural do Estado. Agradeço a todos que me apoiaram e continuam me apoiando na caminhada e meu compromisso é lutar para um Conselho Estadual democrático, popular, plural, que enxergue todos os recantos do RS e que dê formas de visibilizar comunidades que muitas vezes são esquecidas ou menosprezadas, como é o caso dos povos indígenas, dos ciganos, do hip hop, do samba, da tradição e folclore, dos ribeirinhos e povos da beira da praia, da capoeira e outros que representam as Culturas Populares, mas também vou lutar por todos os demais setores junto com os colegas conselheiros”, enfatiza o Conselheiro Estadual de Cultura. “Também foi momento emocionante, pois tive a companhia de minha mãe Magdalena Ferreira de Mello da Silva, uma mestra das culturas populares, que com 95 anos de idade testemunhou a solenidade e posse”, salienta Duclerc.

Matéria oficial sobre a posse está disponível em:

https://cultura.rs.gov.br/novos-integrantes-do-conselho-estadual-de-cultura-tomam-posse-em-porto-alegre