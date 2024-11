Brincarte: talentos das Escolas de Educação Infantil de Canela encantam a comunidade

O evento Brincarte, promovido pela Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Canela, está revelando o talento dos alunos das Escolas de Educação Infantil da cidade. Nesta quarta-feira (30) foi a vez das escolas Ítala Reis, Professora Selma Port Hermann, Professor Sylvio Hoffmann, Professora Diva Pedroso da Cunha e Professora Alice Wortmann apresentarem seus espetáculos para pais, responsáveis e membros da comunidade.

A abertura das apresentações ficou por conta da turma do Pré-I da Escola Ítala Reis, com a performance “Ciclo sem Fim, Volta ao Mundo”. Em seguida, os alunos da Escola Professora Selma Port Hermann, das turmas Pré-I A e Pré-I B, apresentaram “Clock, Clock, Clock”. A terceira escola a se apresentar foi a Professor Sylvio Hoffmann, que trouxe “Anos Dourados” com suas turmas Pré-I A e Pré-I B. A Escola Professora Diva Pedroso da Cunha apresentou o tema “As Emoções: Divertidamente”, e, finalizando o dia, a Escola Professora Alice Wortmann trouxe “A Magia das Cores” com a turma do Pré II.

Estiveram presentes a secretária de Educação, Janete Oliveira da Silva Santos, o secretário adjunto de Educação, Roberto de Oliveira, e o vereador Roberto Mauro Grulke, demonstrando apoio e incentivo à educação infantil do município.

O evento, que começou na terça-feira (29/10), segue até 1º de novembro. Na quinta-feira, será a vez das escolas EEI Ingo Lied, EEI Lucimara Basei, EEI Ari Dalanholi e EEI Jardim das Hortênsias I. Já na sexta-feira, encerrando o Brincarte, se apresentarão as escolas EEI Oficina da Criança, EEI Jardim das Hortênsias II, EEI Sandra Renck, EEI Evaldo Port e EEI Alzemiro Boeira.

Na terça-feira, o palco do Brincarte já foi animado pelas apresentações das escolas EEI Carmem Schilieper, EMEI Adriana Spall, EMEI Serafina Seibt, EMEI Cora Cunha e EMEI Eva Alzira.

A programação completa do evento celebra a criatividade, as habilidades e o entusiasmo dos alunos, consolidando o Brincarte como um importante espaço para o desenvolvimento artístico e social das crianças da rede de educação infantil de Canela.